Norsk teknologi i ville vesten

Las Vegas/ CES: Den norske deltagelsen ved Consumer Electronics Show (CES) er begrenset. Som vi har uttalt tidligere, finnes det unntak. For det er vitterlig også norske selskaper som finner det nyttig å delta på det som er verdens største samling og fremvisning av ny teknologi.

Mer enn 175.000 besøkende er ventet til årets «show» i Las Vegas. En samling og et program som omfatter langt mer enn navnet tilsier. For det er slett ikke bare forbrukerorienterte duppeditter som er i fokus i Nevadaørkenen denne uken. Det som i sin tid startet som et show for lyd og etter hvert TV, omfatter nå en svimlende samling og bredde av temaer og områder.

Når dørene åpner til de to hovedarenaene på tirsdag, eksponeres 4.400 små og store «utstillere» for en maurtue av deltakere fra en haug av nasjoner. Parallelt er det også egne konferanser. Deriblant en for helse og en for digital finans. CES har blitt en betydelig arena for startupselskaper fra hele verden. Land som Israel og Italia har for eksempel egne paviljonger der de samler sine ambisiøse entreprenørskap. Nederland stiller like godt i Las Vegas med en samling med 60 (!) startupselskaper.

Vi er et lite land

Det er ikke slik at Norge glimrer med sitt fravær. Vi er et lite land. Vår innovasjon har historisk heller ikke vært innen de teknologiområdene som har vært mest i vinden på CES. Selv om bredden av teknologier på CES er mye videre enn tidligere, er ikke dette stedet for norske startupselskaper innen for eksempel olje- og gassteknologi eller maritime områder. Segmenter der det faktisk finnes en rekke suksessrike entreprenørskap.

Nettopp derfor varmer det våre teknologihjerter ekstra godt når vi treffer på norske aktører her borte. Som sedvanlig gjennom de siste årene har Nordic Semiconductor en betydelig tilstedeværelse på messegulvet. Fjorårets vinner av Norwegian Tech Award har mange partnere og kunder de skal snakke med om sin nye teknolog for lavenergi kommunikasjon. Nordic Semiconductor er noe så unorsk som markedsleder innen Bluetooth Low Energy. Vinnerformelen er kombinasjonen av ekstremt lavt strømforbruk og et svært godt (norsk) utviklingsmiljø.

Å bivåne innsatsen til Nordic Semiconductor her borte, er en real påminnelse om at det går an å lykkes med å bygge verdensledende elektronikk ut fra landet som internasjonalt nå kanskje er mest kjent for nordlys og som inspirasjonskilde til Disneysuksessene Frost I og Frost II.

Flere suksesser på plass

Andre norske selskaper på plass her borte er sensorsuksessen Airthings, som har vist seg frem på CES i flere år allerede – og som har tatt en betydelig markedsposisjon internasjonalt. Også Wheel Mee, som vi tidligere har laget en podkast med.

Vi har tidligere også hatt gleden av å møte både SFTY, Wiral og MovieMask på jakt etter kontakter og erfaring her borte. En erfaring unge og energiske entreprenører garantert vil ta med seg videre – i nye satsinger eller jobber.

For det er ekstra inspirerende når unge norske teknologer reiser utenlands med sine ambisiøse prosjekter. Årets beste eksempel i så måte, må være Tobias Lagarhus, som i løpet av få måneder har utviklet og bygget en grafikkaksellerator til bruk med bærbare maskiner. Akseleratoren har fått navnet Black Beast Pro – og gjør krevende grafikkoppgaver lekende lett selv på pinglete bærbare PC-er.

Lagarhus sin satsing og pågangsmot kan stå som inspirasjon til alle norske teknologimiljøer med ambisjoner. Det er store muligheter ute i den store vide verden. Og selv om Las Vegas i manges øyne fremstår som et høl for kasino og lurvete livsførsel, kan stedet også gjennom CES by på jackpot for unge – også norske – entreprenører med ambisjoner.