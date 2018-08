Norsk selskap mener svensk billigkjede ulovlig utnytter teknologien deres

Neste uke møter Biltema-sjef Egil Iversen i Oslo tingrett, etter at de er anklaget for å ulovlig ha utnyttet teknologien til norske Defa.

Defa er kanskje mest kjent for å lage motorvarmere og de mener billigkjeden ulovlig har direkte utnyttet to av patentene deres i to kupévarmere.

Nå krever de at kupévarmerne blir trukket tilbake fra markedet. Defa krever også å få betalt skjønnsmessig erstatning.

Motparten svarer med at patentene er ugyldige.

6 råd fra eksperten: Ja, du skal ha bilde på CV-en (TU Ekstra)

Bruker likestrømsmotor

Defas patenter gjelder konstruksjon av kupevarmere, slik at de skal ta minst mulig plass i bilen. Blant annet bruker de små likestrømmotorer istedenfor vekselstrømmotorer, for å gjøre dem minst mulig, slik at de skal passe best mulig inn i moderne biler, ifølge patentene.

Selskapet er svært ordknappe om tvisten med Biltema.

– Vi ønsker ikke å kommentere saken før hovedforhandlingene er gjennomført, skriver Defa-sjef Bård Klungseth i en epost.

Les også: Den vanligste feilen norske oppfinnere gjør

Gammel krangel

Billigkjeden og Defa har vært i tottene på hverandre lenge. I 2015 leverte Biltema innsigelse mot det ene patentet til Defa.

I 2017 klaget de på det andre patentet, men ble ikke hørt av Patentstyret. Biltema klaget videre til Klagenemda for Industrielle rettigheter men i vår forkastet også de klagen.

Klagenemda la blant annet vekt på at Defas kupévarmer har blitt en kommersiell suksess, med over 80 prosent markedsandel i Norge.

Les også: Derfor får elbilen kortere rekkevidde om vinteren

– Kjent teknikk

Biltema mener at de ikke har gjort noe galt og at de må frifinnes.

«Patentvernet omfatter ikke kjent

teknikk, og kan ikke hindre andre i å benytte kjente produkter på nærliggende måter, selv om den patentbegrunnende effekt oppnås», skriver Biltemas advokat til retten.

De viser også til at den ene kupévarmeren ble tatt ut av sortimentet i 2015.

Norgessjef Egil Iversen i Biltema ønsker ikke å uttale seg om tvisten med Defa nå.

Les også: Krever at oljegründernes produkt blir destruert og alt salg stoppet

– Ugyldige patenter

Billigkjeden påstår fortsatt også at Defas to kupévarmer-patenter er ugyldige.

De mener videre at avgjørelse fra Klagenemda for industrielle rettigheter er gal, fremgår det av sluttinnlegget de har sendt retten.

Biltema mener blant annet at patentene ikke skiller seg vesentlig fra kjent teknikk og at det ikke i tilstrekkelig grad utgjør en oppfinnelse, ifølge sluttinnlegget de har sendt retten.

De mener også at Defas patenter er blitt endret i strid med patentloven.