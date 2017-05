Norsk selskap lanserer «batteri» som lar deg lagre 10.000 kilowattimer

Tibber lanserer en løsning som gjør det mulig å lagre hjemmeprodusert solenergi uten å investere i et batteri.

Løsningen kalles Solarset, og benytter hjem i nærområdet som lager. Tanken er å løse problemet med at solceller produserer mest når strømforbruket er minst.

Når sola står på midt på dagen, er strømforbruket i de fleste husholdninger lavt. Dermed går dette overskuddet ut på strømnettet dersom du ikke forbruker strømmen eller lagrer den i et batteri.

Ulempen er at et batteri med stor kapasitet koster mye penger. For eksempel koster en Tesla Powerwall med 14 kilowattimer kapasitet 57.000 kroner uten installasjonskostnader.

Man betaler da forholdsvis mye penger – i tillegg til et solcelleanlegg – for å spare relativt små summer.

Virtuelt batteri

Tibbers løsning er å tilby et virtuelt batteri. I stedet for at strømmen rent faktisk lagres, fungerer det slik at Tibber «låner vekk» strømmen din til andre hus i nabolaget når den produseres.

For å holde kontroll på hvor strømmen kommer fra, hvor den er brukt, og hvor den skal tilbake, har Tibber tatt i bruk en blockchain-inspirert løsning. Det gjør at systemet alltid vet hvor du har «lagret» strømmen din.

Dette gir sporbare transaksjonslister. Alt er fullstendig sporbart fra ende til annen. Dette åpner for muligheten til å lansere et digitalt batteri.

Solarset gjør det på denne måten mulig å «lagre» inntil 10.000 kilowattimer hos andre Tibber-kunder i nærheten. Når du trenger strømmen tilbake, får du betalt én krone per kilowattime for dette. Til sammenligning vil du få rundt 25 øre pr kilowattime dersom du selger den til netteieren.

Som en bankkonto

Edgeir Vårdal Aksnes, daglig leder og gründer i Tibber, sammenligner løsningen med en bankkonto.

Tibbers app brukes til å holde styr på forbruket ditt. Foto: Tibber

– Du får en krone i «rente» for å lagre strømmen hos naboen. Når du skal «ta ut» strømmen, får du den tilbake med en krone i «rente» per kilowattime. Om du i stedet for hadde solgt strømmen ut på markedet, får du mellom tre og ti ganger mindre enn verdien dersom du kan bruke strømmen selv ved hjelp av lagring, sier Aksnes.

Alt styres av Tibbers digitale plattform, og resultatet er et slags digitalt batteri.

Om man skal lagre strømmen i et fysisk batteri, oppnår man det samme. Man sparer på strømmen i stedet for å selge den unna til spotpris. Men med for eksempel Powerwall tar det ikke så lang tid før batteriet er fulladet, og strømmen selges ut på nettet til priser mellom 10 og 30 øre per kilowattime.

Ubegrenset lagringstid

Tibbers virtuelle batteri har heller ingen tidsbegrensning. I prinsippet kan en kilowattime «lagres» i lang tid før du bruker den selv.

Aksnes medgir at fysiske batterier stadig faller i pris. På et tidspunkt vil det ikke være avskrekkende å lagre strøm i eget fysisk batteri. Han tror imidlertid Solarset bygger en bro mellom nåtiden og fremtidens løsninger.

Solarset tilbys kun til private husholdninger.

Tibber vant i fjor Petter Stordalens startup-konkurranse, og ble kåret til beste oppstartselskap blant 1300 andre deltakere.

Vil gi lavere strømforbruk

Tibber har blitt beskrevet som «Spotify for strøm». Konseptet er tredelt. I tillegg til det virtuelle batteriet, shopper de strøm for deg, og tanken er at du alltid skal få den billigste strømmen. Strømmen selges uten påslag.

De tilbyr også smart varmestyring i bolighus. Ved å ta i bruk enheter som kan styre for eksempel varmepumper og kombinere det med værvarselet, kan de bidra til å gi optimalt strømforbruk.

– I Norge går i snitt 75 prosent av strømregningen i en enebolig til oppvarming. Vi har investert i kunstig intelligens, som gjør at du ikke får overoppvarming i huset. Har du en varmepumpe koblet til Tibber, så optimerer Tibber forbruket, sier han.

Løsningen deres kan sammenlignes med Nest, men Aksnes sier at deres programvaren kan kobles til alle smarte termostater.

Tibber jobber for tiden også med integrasjon mot nye smarthusinstallasjoner, som vil gjøre det mulig å styre flere strømforbrukere i huset.

Tibber er i dag etablert i Norge og Sverige, og har planer om å utvide til flere markeder i utlandet.