Norges første elfly nødlandet i Arendal med Avinor-sjefen bak spakene

Avinors elfly, et Alpha Electro G2, måtte nødlande øst for flyplassen Gullknapp i Arendal. Politiet mottok melding fra tårnet klokken 14.42 om at flyet hadde problemer. Klokken 15 meldte politiet i Agder at flyet var gått ned, og at begge ombord var uskadde.

– Flyet ble etter hvert observert i et vann, og luftambulansen har plukket opp de to, slik jeg har forstått det, sier daglig leder Jan Morten Myklebust ved flyplassen Gullknapp til Agderposten.

Avinor har hatt med elflyet til Arendal for å vise det fram og ta med inviterte gjester på visningsturer under Arendalsuka. Det var Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen som var pilot under flygningen, bekrefter pressekontakt Lasse A. Vangstein i Avinor overfor NTB.

Ombord var også Marthe Johansen Horrigmo, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementett. Tidligere på dagen var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) med på en flytur, får NTB bekreftet.

Marthe Johansen Horrigmo som er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen satt i det elektriske småflyet som måtte nødlande ved Gullknapp flyplass utenfor Arendal onsdag. Begge er uskadet etter hendelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Årsaken til nødlandingen er ikke klar, men overfor tu.no opplyser Vangstein at flyet mistet motorkraft.

– Motorkraften til flyet ble så redusert at det ikke var mulig å nå frem til flyplassen. Derfor foretok de en kontrollert sikkerhetslanding, som heldigvis gikk bra. Hvorfor flyet mistet motorkraft må videre undersøkelser vise, sier Vangstein til tu.no, som ikke vil spekulere i årsaken til hendelsen.

Vangstein kjenner ikke til hvor høyt eller langt elflyet fløy på visningsturene.

Flyet er av typen Pipistrel Alpha Electro og ble innkjøpt i fjor av Avinor og Norges luftsportforbund. Elflyet er produsert i Slovenia.

Et identisk fly styrtet i 13. oktober i fjor i Stadskanaal i Nederland. Flygeren, som var alene ombord, omkom i ulykken. Ifølge havarikommisjonen tok flyet fyr som følge av krasjen og ble totalskadet i brannen.