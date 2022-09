Norge vil tilby langsiktige gassavtaler til Europa – leter etter kjøpere

– Dette er kompliserte saker, innrømmet statsminister Jonas Gahr Støre etter et møte med de største olje- og gasselskapene på norsk sokkel torsdag.

Norge har den siste tiden vært under press fra EU, som ønsker tiltak for å få ned de skyhøye gassprisene.

Støre har avvist makspris på gass, men har i stedet trukket fram muligheten for langtidskontrakter med gasselskapene. Dette ble diskutert på møtet, hvor både Equinor, Aker og Vår Energi var representert.

– Vi ønsker å inngå langsiktige kontrakter, spørsmålet er hvem som er motparten, sa konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker etter møtet.

Må jobbe sammen

Han understreker at regjeringer og selskaper må jobbe sammen.

– På dagens prisnivå er det en for stor risiko å ta for de fleste private aktører med langsiktige kontrakter. Det blir dels et spørsmål om prismekanisme og dels et spørsmål om hvordan stater og selskaper kan samarbeide for å løse denne veldig, veldig alvorlige situasjonen, sier Eriksen.

Norge er Europas viktigste leverandør av gass og dekker nå rundt en firedel av det totale gassforbruket i EU og Storbritannia.

Støre trekker fram viktigheten av et stabilt marked i Europa og sier han opplever dialogen med gasselskapene som god.

– Vi er opptatt av å få stabilitet i et marked som mangler gass. Det er stor manko på en energiressurs Europa har kunnet regne med tidligere. Det fører til at industri stopper opp, at vi har høye strømpriser i Sør-Norge. Vi har en felles interesse av å komme på rett kurs.

– Det viktige er at markedene fungerer. Det gjør de i dag. Men de har prisnivåer som er utenfor det man kan tenke seg at kan vare, sier Støre.

Tett på

Statsministeren sier at det er de selskapene som selger og kjøper gass, som må stå i sentrum av diskusjonene.

– Men energi er et tema som har sterke politiske koblinger. Derfor er det viktig at stater er med og tett på, sier Støre.

Norge har nå tatt initiativ til en egen arbeidsgruppe som jobber med energi i EU.

Han påpeker at det tidligere var en ordning med lange, faste kontrakter, men at dette ble brutt opp fordi EU ønsket å handle gass til lavere priser i spotmarkedet.

Med bortfallet av den russiske gassen er forutsetningene endret, men Støre sier at en nytt system med lange kontrakter ikke vil være en blåkopi av tidligere ordninger.

Vinter uten russisk gass

Støre sier at det tidligere varslede forslaget om at EU vil vurdere å innføre et pristak på gass, ikke er noe det nå jobbes videre med.

Torsdag morgen hadde han en samtale med Tysklands statsminister Olaf Scholz der de snakket om utsiktene for å sikre landets energibehov til vinteren.

– Tyskland planlegger for en vinter uten gass fra Russland. De planlegger ut fra å få gass i rør fra Norge og LNG fra Norge, sier Støre.