EU og Norge skal samarbeide om gasspriser

– Jeg har blitt enig med statsminister Støre om å sette opp en arbeidsgruppe som skal se på spørsmålet om hvordan vi kan senke gassprisen på en rimelig måte, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en tale til EU-parlamentet onsdag morgen.

Hun understreket at EU må fortsette å jobbe for å senke gassprisene, men nevnte ikke tiltaket flere av EUs medlemsland har tatt til orde for den siste tiden – nemlig et pristak på gass.

– Sammen med medlemslandene skal vi utarbeide en rekke tiltak som tar innover seg det spesielle forholdet vi har til ulike leverandører, fra upålitelige Russland til våre pålitelige norske venner, sa Von der Leyen i talen.

Hun foreslo også en rekke andre tiltak som sammen skal hjelpe på energikrisen EU står i. Blant annet vil EU-kommisjonen be om et «solidaritetsbidrag» fra olje- og gasselskap, samt innføre et inntektstak for energiselskaper som produserer billig strøm.

Planen er at profittaket skal sørge for 140 milliarder euro (1415 milliarder kroner) til EUs medlemsland, som de så kan gi videre som strømstøtte til husholdninger og bedriftene.

Profittaket skal gjelde strømprodusenter samt fossile energiprodusenter som har tjent uproporsjonalt mye penger på de siste månedenes skyhøye energipriser.

Planen åpner også for rasjonering av energi, midlertidig statlig støtte og å skille prisen på elektrisitet fra prisen på gass.

Tiltakene må fortsatt godkjennes av medlemslandene.