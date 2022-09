Artikkelen er sampublisert med Energi og Klima.

Det pågår hektisk møtevirksomhet i Brussel. Energieksperter fra medlemslandene og medlemslandenes ambassadører møtes onsdag. EU-kommisjonen vedtok onsdag et forslag til en fem-punkts plan som den vil presentere for energiministrene på møtet fredag.

De skyhøye gassprisene trekker med seg strømprisen. EU-kommisjonen ser at gassprisene kommer til å være høye i minst to vintre til. Derfor kommer de nå med tøffere tiltak. Meningen var at Kommisjonens president skulle presentere dette i sin årstale neste uke, men nå ble det fremskyndet.

Mer konkrete og tøffere tiltak

Denne planen inneholder flere elementer som Kommisjonen tidligere har avvist, og den kommer her i møte flere av de kravene som medlemslandene har stilt.

Du kan lese hele Ursula von der Leyens tale her.

Dette er EU-kommisjonens forslag:

Det forslås et mål for reduksjon av bruk av strøm i de timene av døgnet der en har en topp i forbruket. Dette skal være obligatorisk.

Selskaper som produserer strøm med lave kostnader (sol, vind, atomkraft, vannkraft) har skyhøye fortjenester. Kommisjonen vil omfordele denne superprofitten slik at medlemsstatene kan bruke dette i støtteordninger for husholdninger og næringsliv.

Den samme ordningen vil omfatte olje- og gasselskapers ekstra profitt som følger av de kunstig høye prisene. Medlemsstatene bør investere dette i hjelp til utsatte husholdninger og bedrifter, men også investere i fornybar energi,

De strømselskapene som nå får problemer på grunn av de høye prisene, skal få støtte, slik finske og svenske myndigheter alt har gjort. Dette for å unngå kollaps i det finansielle kraftmarkedet. Noe som også Finansdepartementet i Norge følger nøye.

Kommisjonen foreslår også et pristak på russisk gass.

Selv om Kommisjonen nå kommer mange av forslagene fra medlemslandene i møte, er det ventet at flere land vil gå lengre når ministrene møtes. Det gjelder blant annet reform av kvotemarkedet (ETS) og mer direkte inngripen i markedet.

Kommisjonens president Ursula von der Leyen understreket at dette er forslag og at de tekniske detaljene vil komme senere. Det Kommisjonen nå vil ha, er signaler fra energiministerne om dette er retningen de ønsker. De siste ukene har oppslutningen om disse tiltakene, særlig det å gjøre noe med selskapenes superprofitt, vært økende.

Generelt pristak på gass

Under en kort pressekonferanse ble von der Leyen spurt om hvorfor man ikke foreslo et pristak på all gass. Hun understreket at dette fortsatt er en mulighet som ligger på bordet.

Problemet med et slikt generelt pristak er at det kan føre til at Europa ikke får den LNG ( lytende nedkjølt gass) som de sårt behøver. LNG selges på verdensmarkedet, og dersom EU setter et pristak, vil den gassen bli sendt til dem som betaler bedre, for eksempel Asia.

Det tsjekkiske presidentskapet legger også frem forslag som skal drøftes på møtet og åpner for å gå lenger enn Kommisjonen.