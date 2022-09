Støre i ny samtale med EU – uttrykker skepsis til makspris på gass

For andre gang på under en uke har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) snakket med president for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, om energikrisen.

– Vi går inn i samtalene med en åpen holdning, men er skeptiske til en makspris på gass. En makspris vil ikke gjøre noe med det grunnleggende problemet, nemlig at det er for lite gass i Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Der fremkommer det at han og von der Leyen har vært i en ny samtale om energikrisen i Europa etter at EU-landene fredag møttes til krisemøte om situasjonen. De er enige om at de ønsker et pristak på gass, men har ikke tatt stilling til om det skal gjelde all gass eller kun russisk. Flere medlemsland har tatt til orde for at også Norge må levere gass til en makspris.

Støre sier at både Norge og EU er tjent med et mer stabilt energimarked. Han trekker fram rollen langtidskontrakter med gasselskapene kan ha i dette.

– Vi er enige om å ha en enda tettere dialog med EU fremover om de ulike forslagene som ligger på bordet, sier Støre.

Han understreker at «Norge fra første stund har gjort det vi kan for å avhjelpe situasjonen i Europa».

– Norske selskaper har økt produksjonen av gass vesentlig. Norge leverer nå 8 prosent mer gass til Europa enn vi gjorde da krigen brøt ut, sier Støre.

Norge er Europas viktigste leverandør av gass og har de siste årene dekket mellom 20 og 25 prosent av det totale gassforbruket i EU og Storbritannia.