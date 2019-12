Norge tok tre gull i Business-EM. Teknologi er beste medisin mot den varslede nedturen

Oppturen i norsk økonomi er snart over, melder Statistisk sentralbyrå i dag, torsdag. Så langt i år har næringsinvesteringene vært preget av kraftig vekst. Fra og med 2020 vil utviklingen i internasjonal økonomi legge en demper på investeringsveksten, refererer NTB.

– Ifølge våre beregninger vil næringsinvesteringene samlet fra 2020 til 2022 holdes om lag uendret på nivået fra 2019, skriver SSB. Byrået forventer at oljeinvesteringene faller i 2021, men ikke mer enn at det skal snu til en moderat oppgang igjen året etter. «Lønnsomheten vil i de neste årene også være preget av nedgangen i internasjonal økonomi», skriver byrået videre.

Tre gullmedaljer

Samtidig, i Warszawa onsdag kveld: Under European Business Awards deles det ut hele 20 gullmedaljer. Tre av dem går til Norge: Tomra, Autostore og Øksnes entreprenør stakk av med prisen i hver sine kategorier.

Bare Brexit-rammede Storbritannia tok med seg flere gull hjem fra dette Business-EM; fire stykker. Iloq fra Finland tok også gull, mens Sverige og Danmark ble stående uten utmerkelser.

Nå er ikke denne konkurransen nødvendigvis noe definitivt bilde på hvordan det står til med industrien rundt om i Europa. Det finnes mange ulike kåringer, med forskjellige metoder. TU har for eksempel hvert år Norwegian Tech Awards, der vi har som mål å sette søkelyset på de spennende teknologiske løsningene som faktisk har potensial for å lykkes.

Pantesuksessen fra Asker

Slik sett er prisutdelingen i går av litt samme art. Tomra vinner ifølge arrangøren på bakgrunn av selskapets sensorbaserte løsninger. TU fortalte nylig om den nyeste pantemaskinen fra selskapet. Tomra har blitt et svært lønnsomt norskbasert selskap og et eksempel på hva som er mulig å få til i et høykostland – bare oppfinnsomheten og teknologien er god nok.

Den nye maskinen bruker luft for å sortere tomgodset i stedet for mekaniske systemer, som dagens linjemaskiner benytter.

– Først blåses panteobjektene slik at de havner riktig i selve sorteringsmekanismen. Deretter blåses objektene til riktig linje, forklarer produktsjef for Tomra R1, sivilingeniør Gudbrand Arnesen, til TU.

Selskapet som ble stiftet for 47 år siden, hadde konserninntekter på nær 9 milliarder kroner i fjor, med et resultat på 1 milliard kroner før skatt.

Automatiseringseventyret i Vats

Autostore er en annen norsk bedrift som TU har omtalt ved flere anledninger. Blant annet lå selskapet høyt på tabellen over hvem som hadde flest norskbaserte europeiske patentsøknader i fjor. Fra sitt utspring i Vindafjord kommune på grensen mellom Rogaland og Hordaland har selskapet hatt en eventyrlig vekst de siste årene.

– Vi er utrolig stolte over å ha vunnet denne prisen! Autostore er et innovativt og skapende selskap i bevegelse. At vi blir lagt merke til på denne måten er veldig gøy. Vi er verdensledende på robotteknologi, og jeg er ikke mindre freidig enn at jeg mener seieren er helt fortjent, sier administrerende direktør i Autostore, Karl Johan Lier, i en pressemelding selskapet sendte ut etter at EM-gullet ble kjent.

Gründer Jakob Hatteland solgte selskapet i 2017. Dataeventyret startet i en låve på begynnelsen av 1970-tallet, tar TU tidligere fortalt. Autostore vant også TU-prisen Ingeniørbragden i 2004, som var forløperen til Norwegian Tech Awards.

Byggeventyret fra fiskeværet Myre

Den siste gullmedaljevinneren i Warszawa onsdag var Øksnes entreprenør, som TU omtalte tidligere i høst. Her er vi i en helt annen bransje og størrelse: Entreprenøren har 121 ansatte og omsatte for 249 millioner i 2018.

I Øksnes handler det også om de teknologiske løsningene, for å lykkes med utgangspunkt i et relativt lite sted.

– Vi har spesialisert oss på bygging av kaianlegg og byggeprosjekter nord for polarsirkelen. Det faktum at vi har kaiteam og byggteam som liker seg i det arktiske miljøet, er viktig. Vi har bygget en kultur for å like å stå i fjæresteinene i kuling og minus femten grader. Det er viktig, sa daglig leder Stian Reinholdtsen til TU i høst.

Kaianlegget Holmen industriområde, tegnet av Snøhetta arkitekter og bygget på oppdrag fra Holmen maritime, har blitt tildelt pris for beste bygg i nord i år.

Også da TU delte ut Norwegian Tech Awards for to uker siden, var det ikke mangel på interessant teknologi som hadde lagt grunnlaget for økonomiske suksesshistorier. Nordic Semiconductor tok hjem selve hovedprisen.

Konjunkturer kan slås

Disse eksemplene bør inspirere både de som har ideer om en posisjon i verdensmarkedet, og de som «bare» vil bidra til et bedre næringsliv i Norge.

Nettopp ideer – å ha nok av dem og tørre å satse på flere – er avgjørende for at norsk næringsliv skal utvikle seg bedre enn konkurrentene i andre land. Norge blir aldri et lavkostland, som TUs sjefredaktør Jan M. Moberg påpekte fra scenen under Norwegian Tech Awards. Det er ikke der vi kan få framgang og sikre inntekter framover. Men, med basis i sterke teknologimiljøer, gjerne knyttet til utdanningsinstitusjonene, har vi mulighet for å dyrke fram enda flere og enda bedre ideer enn i dag.

Halvparten av eksporten vår kommer allerede fra andre områder enn olje og gass. Andelen kommer til å øke i årene framover – utfordringen blir å erstatte inntektene fra olje og gass med pengestrømmer fra andre virksomheter. Da trenger vi ideer som kan legge grunnlag for enda flere gullmedaljer i Bedrifts-EM i årene framover.

For TU er det viktig å være med på både opp- og nedturene. Vi skal fortelle om teknologiideene og om krangelen som oppstår hvis konkursen blir et faktum. Begge sider er viktige, og det er mye å lære av både suksess og fiasko. For Norge er det viktig at vi klarer å skape enda flere suksesser framover.