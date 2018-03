Nito: – Vi gråter ikke for vår syke mor

NITO-president Trond Markussen stiller seg svært overrasket til det han frykter er nye, politiske signaler fra regjeringen om faglige råd fra fagforeninger: At fagforeninger ikke kan gi faglige råd.

Han trekker frem Helse Sør-Øst saken, der IT-utviklere utenfor Norge potensielt fikk tilgang til svært sensitive helseopplysninger om nordmenn.

Markussen mener NITO gjorde sitt for å advare i forkant av dette, men at de ikke ble hørt. Han viser til nylige uttalelser fra helseminister Bent Høie for å illustrere dette.

– At fagforeninger er mot outsourcing, er ingen nyhet, uttalte helseministeren nylig i Dagsnytt 18, da han argumenterte hvorfor de avslo en møteforespørsel fra flere fagforeninger om IKT-outsourcingen.

Uttalelsene fra Høie har vakt reaksjoner i NITO, og de ble også tatt opp i stortingsdebatten i forrige uke. Uttalelsene på Stortinget har helt mer bensin på bålet i NITO.

– Oppsiktsvekkende

«Jeg ser en klar forskjell på et fagmiljø og en fagorganisasjon», var en av uttalelsene til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) da han ble utfordret av Arbeiderpartiet på dette. (Se alle uttalelsene nederst i saken)

Da hadde Ap-representant Eirik Sivertsen på initiativ fra NITO spurt om forsvarsministeren deler oppfatningen til Høie, om at det er motsetning mellom fagorganisasjoner og fagmiljøer.

Eirik Sivertsen mener at dersom dette er et uttrykk for regjeringens syn, så nedvurderer og devaluerer de fagforeningene og den rollen de har hatt for å få til mobilitet og omstillingsevne i det norske samfunnet:

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at vi har to statsråder som tydeligvis mener at fagorganisasjonene ikke har faglig innsikt og kan gi faglige råd i en høringsrunde. For meg så er det vanskelig å se for meg noen som står nærmere de faglige utfordringene enn nettopp arbeidstakernes representanter, sier Eirik Sivertsen til Teknisk Ukeblad.

– Mildt sagt overraskende

NITO-president Trond Markussen opplever at uttalelsene kom ut av det blå.

– Det kom mildt sagt overraskende på oss. Vi har opplevd at politikere mener at fagforeninger også har fagfokus og faglig kunnskap, sier han.

– Er det ny politikk fra regjeringen? spør han.

– Det finnes jo fagforeninger som jobber primært med lønn og tariff, men det blir jo mindre av det.

Han forteller at en viktig rolle for NITO har vært å bidra med faglig grunnlag.

– Vi har etablert egne fagnettverk og det har vi hatt i mange år. Det er arenaer for å utveksle kunnskap. Det er den samme fagkunnskapen som bedriftene har. Vi sitter for eksempel med IKT-kompetanse fra helsevesenet, politiet og forsvaret, forteller han.

Gråter ikke for syk mor

– Men vil ikke faglige råd fra dere være farget av medlemmenes interesser?

– Vi gråter ikke for vår syke mor. Vi spør om vi er faglig saklige med tanke på det vi mener noe om. Det mener vi at vi klarer. Med den hatten vi har som fagforening, med et faglig innhold, så må vi ekstra tydelige på at vi har ivaretatt dette – at vår agenda er faglig forankret, mener Markussen.

– Vi ga faglige innspill som fagforening til Helse Sør-Øst. Der ble vi litt overrasket over at ledelsen ikke tok de faglige rådene som kom fra egne fagressurser, mener han.

Han mener det blir et demokratisk problem dersom myndighetene ikke lenger vil høre på organisasjonens faglige råd.

– Blir lyttet til

Tekna-generalsekretær Ivar Horneland Kristensen kjenner seg ikke helt igjen. Han opplever at de blir lyttet til når organisasjonen kommer med faglige innspill, og at Teknas fagkompetane anerkjennes.

Samtidig legger han til at de i enkelte saker naturlig nok bli sett på som talspersoner for medlemmenes interesser, og at innspillene derfor blir behandlet som partsinnlegg.»

Avviser tolkningen

Både forsvarsministeren og helseministeren avviser overfor Teknisk Ukeblad at de ikke vil høre på fagorganisasjoners råd.

– Den tolkningen er gal. Fagorganisasjoner sitter selvsagt på kunnskap, men fagorganisasjoner og fagmiljøer - som for eksempel FFI og NSM - har ulike roller, uttaler forsvarsminister Frank Bakke-Jensen gjennom sin kommunikasjonsavdeling.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i Eirik Sivertsen fremstilling. Det er ikke riktig at jeg har sagt at vi ikke hører på fagorganisasjoners råd. Det gjør vi selvfølgelig. Her lager Eirik Sivertsen en konstruert problemstilling, uttaler helseminister Bent Høie gjennom sin kommunikasjonsavdeling.

Fra debatten

Diskusjonen kom frem da Stortinget diskuterte ny sikkerhetslov i forrige uke.

Eirik Sivertsen (Ap): «Statsråd Bent Høie har i saken om Helse Sør-Øst og pasientopplysninger som har kommet på avveier i forbindelse med outsourcing, sagt til NRK at det ikke er reist faglige innvendinger på forhånd mot den outsourcingen som har vært – til tross for at fagorganisasjonene gjentatte ganger har advart mot det som ble gjort. På den måten velger statsråd Bent Høie å sette en motsetning mellom fagmiljøer og fagorganisasjoner. Jeg lurer på om statsråd Frank Bakke-Jensen deler den oppfatningen, at det er en motsetning mellom fagorganisasjoner og fagmiljøer?»



Frank Bakke-Jensen: «Helt kort så mener jeg at det er to helt forskjellige ting. (…)»



Sivertsen: «Dette svaret er det overhodet ikke noen grunn til å takke for, jeg er grunnleggende uenig med statsråden hvis det er sånn at han definerer at fagorganisasjonene ikke representerer en fagkunnskap på sitt felt. Min oppfordring til statsråden er at han går tilbake til regjeringen og tar en grunnleggende diskusjon med sine kolleger om hvordan man forholder seg til fagorganisasjoner som faglige rådgivere når man skal gjøre endringer i virksomheten. Den norske modellen bygger nettopp på et nært samarbeid med arbeidstakerne som de fremste kompetente ekspertene på det vi faktisk også sysler med i det offentlige.»

Bakke-Jensen: «Representanten må gjerne være grunnleggende uenig med meg, men jeg ser en klar forskjell på et fagmiljø og en fagorganisasjon. Jeg har også vært lokalpolitiker, jeg har vært ordfører, jeg har vært fylkestingsmedlem, jeg har vært stortingsrepresentant, og jeg er statsråd. Det er et klart skille, det bør også være et konstitusjonelt skille, mellom en fagorganisasjon og et fagmiljø – fagetater og fagmiljø. Man må gjerne hevde at det ikke finnes, fordi man har inngått noen avtaler om samarbeid som gjør at man ikke kan stille seg kritisk til fagorganisasjonene. Det skal ikke jeg legge meg borti, men jeg skiller klart mellom en fagorganisasjon og et fagmiljø hvis jeg skal ha faglige svar på spørsmål.»

Teknisk Ukeblad har forsøkt å innhente en kommentar fra både Helse og omsorgsdepartementet, samt Forsvarsdepartementet til uttalelsene fra NITO-presidenten og Eirik Sivertsen.