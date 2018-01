For første gang på tre år får ingeniørene en reell lønnsvekst. Slik er veksten fordelt

Gjennomsnittslønnen til en ingeniør i privat sektor økte med 1,5 prosent fra 2016 til 2017. Det viser den ferske lønnsstatistikken til Nito.

For første gang på tre år får ingeniørene dermed en reell lønnsvekst, ettersom prisoppgangen var på 1,2 prosent i samme periode.

En gjennomsnittlig ingeniør, med jobb i det private, tjener nå dermed 677.157 kroner i året.

Reell lønnsvekst

De to siste årene har ingeniører hatt negativ lønnsvekst, med en prisoppgang som er høyere enn lønnsveksten.

I år var prisoppgangen fra oktober 2016 til oktober 2017 (som er da Nito henter sin lønnsstatistikk), på 1,2 prosent ifølge statistikk fra SSB.

Lønnsveksten i år holdt seg dermed over denne, noe som gir en reell lønnsvekst, om noe beskjeden, til ingeniørene.

Til sammenligning hadde en sivilingeniør i privat sektor i snitt en lønnsvekst på 1,9 prosent, og tjener dermed 840.589 kroner i året.

Så er det også slik at for identiske personer, altså de som var med i statistikken til Nito både i fjor og i år, er lønnsveksten på 3,6 prosent. Årsaken til at denne er såpass mye høyere er fordi eldre og høytlønnede arbeidstakere forsvinner ut, og blir erstattet av yngre, med lavere lønn.

Begynnerlønnen for Nitos medlemmer i privat sektor er nå 487.283 kroner i året, en liten nedgang fra i fjor, da den lå på 497.292 kroner i året.

1. oktober 2017 hadde Nito 34.925 medlemmer med jobber i privat sektor. 23.124 personer har besvart, som gir en svarandel på 66 prosent.

