Nio kommer til Norge i september. Bygger batteribyttestasjoner

Kinesiske Nio har i dag formelt blitt lansert i Europa, og Norge er første marked ut. Det er Marius Hayler som skal lede den norske avdelingen til bilprodusenten.

Nio er en av de kinesiske oppstartsselskapene som har avdelinger på flere kontinenter. De har et designstudio i München, og en utviklingsavdeling i Silicon Valley. Så det er nok ikke helt riktig å si at produsenten er et helt kinesiske bilmerke. Men det har sitt hovedkontor i Shanghai.

Kommer med batteribytte

Produsenten selger allerede biler i Kina, og er kjent for blant annet å tilby egne batteribyttestasjoner som alternativ til hurtiglading. Det gjør det mulig å kjøre videre med fulladet batteri på tre minutter. De har i tillegg et eget ladenettverk.

Dette kommer til Norge også. Batteribyttestasjonene som kommer hit er andre generasjon byttestasjon, som nylig ble åpnet i Kina. Dette er en fullautomatisert løsning som bytter batteriet mens du venter i bilen.

Det kan utføres inntil 312 batteribytter daglig. Det skal åpnes fire slike stasjoner i og rundt Oslo, før det kommer til Bergen, Trondheim, Krisitiansand og Stavanger i 2022.

En av disse byttestasjonene skal settes opp på Nios servicesenter i Oslo, mens de tre andre skal plasseres ved hovedinnfartsårene til byen.

Nio etablerer i tillegg sitt eget ladenettverk, bestående av 180 kilowatt hurtigladere. De første settes opp innen september. Nio vil også tilby mulighet for lading på andre ladenettverk via sin egen app.

Premiummerke

Nio fremstiller seg selv som et premiummerke. De tilbyr blant annet service som henter bilen hjemme hos kunden, utfører reparasjon og leverer bilen tilbake. Dette kommer også i Norge.

Den norske avdelingen består i dag av 15 personer, og planen er å vokse til rundt 50 personer i løpet av året.

De åpner nå sin første Nio-konseptbutikk i Oslo, i Karl Johans gate. Konseptet er ikke bare at det skal være et sted hvor interesserte kan komme og titte på bilene, men også at det skal være et sted hvor Nio-eiere kan møtes. Senteret skal åpnes i september.

I tillegg kommer det mer tradisjonelle utstillingslokaler i Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand innen 2022.

Nio ES8 kan fås med seks eller sju seter. Foto: NIO

Nio ES8

Første bil ut blir SUV-en ES8. Dette er en stor bil som leveres med seks eller sju seter, avhengig av hva man ønsker.

Motoreffekten er 398 kilowatt, og bilen kommer med firehjulstrekk. Den skal gjøre null til hundre kilometer i timen på 4,9 sekunder. Toppfarten er 200 kilometer i timen.

Bilen er utstyrt med batteri på 100 kilowattimer, som skal gi en rekkevidde på 400 til 500 kilometer.

Men det som gjør bilen spesiell er muligheten for batteribytte. Tanken er at det skal sørge for at kunden vil få tilgang til nyeste batteriteknologi om Nio oppgraderer batteripakken til bilen.

Det har også en ulempe: Du eier ikke batteriet i bilen.

Bilen skal kunne hurtiglades fra 20 til 80 prosent på en halvtime. Det betyr i så fall en snitteffekt på omtrent 120 kilowatt.

Det skal være nok bagasjeplass. Med alle seterader i bruk er det 310 liter bagasjerom. Legges nederste rad ned øker det til 871 liter. Med begge seterader lagt ned er maks volum 1901 liter for seksseteren og 1861 liter for sjuseteren.

ES8 har også hengerfeste, og kan trekke inntil 1500 kg.

Bilen kommer ellers med alle førerstøttesystemer man forventer av en ny bil som markedsføres som et premiumprodukt. Det inkluderer «selvkjøring», uten at det betyr at dette er en bil hvor du kan fokusere på andre ting enn veien når du sitter bak rattet. De kaller funksjonen Nio Pilot.

ES8 har som seg hør og bør for en moderne elbil nettilkobling og vil oppdatere programvaren uten at det er behov for verkstedbesøk.

Og prisen? Foreløpig ukjent. Men de første kundebilene skal leveres ut i september.

Nio ET7 er selskapets kommende sedan. Foto: Nio

Nio ET7

Neste bil kommer neste år, og er sedanen Nio ET7, som ble lansert i januar.

Denne bilen markedsføres med rekkevidde på inntil 1000 kilometer, som besørges av et batteri på 150 kilowattimer. Men dette er tall etter den gamle NEDC-kjøresyklusen, som betyr at rekkevidden i realiteten bil være lavere enn dette.

Bilen hevdes å være klar for selvkjøring, og har sensorer for dette integrert i bilen. Dette inkluderer lidarsensor.

Mer info om lansering i Norge skal komme senere i år, og bilen skal leveres til kunder neste sommer.

Nio lanserer for øvrig også en brukergruppe de aller Nio Norway User Advisory Board, som kort sagt er tenkt å være et brukerfellesskap hvor man kan gi tilbakemeldinger om bilen og de tilknyttede tjenestene direkte til bilprodusenten.

Forskjeller på kinesiske og europeiske biler

I en pressekonferanse etter lanseringen fikk vi anledning til å stille Nios sjef, William Li, noen spørsmål om norgeslanseringen.

Nio-sjef William Li og leder for Nio i Norge, Marius Hayler. Foto: Nio

Han forteller at det er noen forskjeller på Nio ES8-varianten som skal selges i Europa og den som allerede selges i Kina. Utover et annet hengerfeste og programvare som er oversatt til norsk, forteller han at de bare vil tilby bilen med 100 kilowattimer batteri her.

I Kina tilbys den også med 70 kilowattimers batteri. Utover dette er bilene i all hovedsak like.

Batteribytte er en ekstratjeneste

Mulighet for å bytte batteri er en ekstratjeneste man kan abonnere på, men nøyaktig hvordan det vil fungere i Norge er uklart. Li sier de er i samtaler med skattemyndighetene og andre offentlige etater om hvordan det skal bli. Ettersom det ikke er andre elbilmerker som tilbyr batteribytte er det trolig et spørsmål om hvordan avgifter og moms ser ut når du i realiteten kjøper en bil uten batteri.

Men i prinsippet ønsker de å tilby det samme som de gjør i Kina. Der har de over 200 byttestasjoner, og 10.000 brukere hver dag. Forretningsmessig skal det være lønnsomt, ettersom en byttestasjon har et fotavtrykk tilsvarende tre til fire parkeringsplasser. En ladestasjon med mange uttak tar nødvendigvis en parkeringsplass per lader.

Vi forsøkte å få Nio til å fortelle litt om planene for utbygging av ladenettverket her i landet, men det kunne de foreløpig ikke si noe om. Fokus ser ut til å være på batteribyttestasjonene.

Det er for øvrig planer om 16 batteribyttestasjoner i Norge innen utgangen av 2022. Noen av disse vil befinne seg mellom de store byene. Mer detaljerte utbyggingsplaner skal annonseres senere i år.

ES8 er for øvrig ikke testet i Norge enda, men Nio-sjefen sier at de har mange kunder i Nord-Kina, hvor det er vel så strenge vintre som i Norge. Reduksjon i rekkevidde må man forvente, som for alle andre elbiler.

Hva bilene vil koste med og uten batteribytte er ukjent i skrivende stund. Nio har flere modeller enn de to de foreløpig har lansert her. Når disse skal introduseres i Europa er uklart.