Nio ES8 lanseres i Norge

Torsdag formiddag samlet norsk, tysk og kinesisk presse seg i splitter nye Nio House i Karl Johans Gate i Oslo, for lansering av den elektriske SUV-en ES8.

Teknisk Ukeblad har allerede prøvekjørt bilen, men nå er altså pris og leveringstid kjent.

Bilen får en startpris på 609.000 for versjonen med 75 kWh batteri (375 km WLTP-rekkevidde), og 679.000 kroner for versjonen med 679.000 kroner (500 km WLTP-rekkevidde).

Nio tilbyr også bilen uten batteri hvor man leier batteriet. Da koster bilen fra 519.000 kroner, mens den månedlige batterileia koster 1399 kroner for 75 kWh.

Da kan man bytte batteripakken på en av Nios batteribyttestasjoner. Hele operasjonen er automatisert og skal ta tre minutter. Selskapet har planer om å ferdigstille 20 batteribyttestasjoner i Norge innen utgangen av 2022. Den første kommer i Lier i Oslo-traktene i fjerde kvartal 2021.

Priser med og uten batteri

Bilen tilbys i flere forskjellige utgaver, med både seks og syv seter.

Se alle prisene her:

Versjon Pris for bil uten batteri (må da ha batterileie, kr) Måndelig batterileie (kr) Pris for bil med 75kWh batteri (kr) Pris for bil med 100kWh (kr) NIO ES8: 7-seter 519.000 1.399 (for 75 kWh batteri)1.999 (for 100 kWh batteri) 609.000 679.000 NIO ES8: Signature Edition: 7-seter 599.000 1.399 (for 75 kWh batteri)1.999 (for 100 kWh batteri) 689.000 759.000 NIO ES8: 6-seter 529.000 1.399 (for 75 kWh batteri)1.999 (for 100 kWh batteri) 619.000 689.000 NIO ES8 Signature Edition: 6-seter 609.000 1.399 (for 75 kWh batteri)1.999 (for 100 kWh batteri) 699.000 769.000

Signature-utgaven er en mer velutstyrt utgave med blant annet luftfjæring, kjøretøyassistent og mulighet for trådløse oppdateringer.

Det er ingen andre aktører som tilbyr slik batteribytte på det norske markedet i dag. Nio Norge-sjef Marius Hayler forteller til TU at han tror at først og fremst entusiaster vil kjøpe bilen med batterileieavtalen, og at leieandelen vil ta over den tradisjonelle markedet ettersom folk blir vant til tanken på å leie batteriet.

150 kWh i 2023

Hayler fremhever at bilen med batterileieavtale vil kunne bytte til et batteri som er ivaretatt av Nio, noe som kan forlenge bilens livssyklus.

Leveringstiden varierer ut ifra hvilken versjon av bilen man velger. Hayler forteller at de har rundt 300 Signature-biler med 100 kWh-batteriet tilgjengelig i Norge for umiddelbar levering. 75 kWh-versjonen blir levert juli neste år, og i 2023 skal også et 150 kWh batteri bli tilgjengelig.