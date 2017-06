Nesten ingen forbrukerprodukter støtter det europeiske navigasjonssystemet Galileo

Det europeiske navigasjonssystemet Galileo har vært tilgjengelig for allmenn bruk siden desember i fjor, med 18 satellitter i drift.

Den første satellitten ble skutt opp allerede i 2011.

Likevel er det knapt noen produkter på forbrukermarkedet som støtter Galileo.

Ikke Apple – kun Android

For smarttelefoner er det i mai 2017 kun syv modeller som kan bruke Galileo-signaler til navigasjon. Først ute var spanske BQ med modellen Aquaris X5 Plus som ble lansert i juli i fjor.

Kinesiske Huawei har fire modeller, Mate 9 og Mate 9 pro, P10 og P10 plus. De to siste er den nyeste Galaxy S8+ fra Samsung og Xperia XZ Premium fra Sony.

Samtlige av disse bruker Android, Apple tilbyr ennå ingen telefoner som kan bruke Galileo. Det har ikke lykkes Teknisk Ukeblad å få en kommentar fra Apple om hvorfor den nyeste toppmodellen Iphone 7 ikke støtter Galileo, eller når de vil lansere en telefon med slik støtte.

For bærbare gps-er til bilnavigasjon er det ikke bedre. Alle nyeste modellene fra nederlandske Tomtom støtter Galileo, ellers er det ingen. Giganten Garmin tilbyr ikke en eneste enhet som kan bruke det europeiske systemet.

Oppdatering duger ikke

Steinar Thomsen, seksjonssjef for satellittnavigasjon ved Norsk romsenter sier at dette er knyttet til maskinvare, og det vil ikke være mulig å skaffe Galileo-mottak gjennom oppdateringer av programvare.

– Derfor var det så viktig å markere tydelig at systemet nå er oppe og går. I desember i fjor gikk det en melding til industrien om at det ikke lenger er knyttet risiko til å utvikle systemer for Galileo.

Thomsen legger til at de fleste, men ikke alle, konsumentprodukter i dag kan lese både Glonass og GPS.

– I fremtiden vil nok de fleste enhetene håndtere fire systemer, Galileo, Glonass, GPS og det kinesiske BeiDou Navigation Satellite System, BDS.

Det står noe bedre til for marin sektor, både for privatmarkedet og proffmarkedet er mange som tilbyr Galileo-kompatibelt utstyr. Til fritidsbåter har Standard Horizon seks modeller, Furuno, Garmin og Radio Ocean tilbyr en hver.

Oppdatert informasjon

For profesjonelle systemer er det noe bedre, og listen er lenger for produsenter av innbygde systemer. EU har laget en egen nettside med oppdatert informasjon om hvilke produkter som støtter Galileo, usegalileo.eu. Listen inneholder åtte områder som dekker både privatmarkedet og det profesjonelle markedet.

Det europeiske systemet er, i motsetning til amerikanske GPS og russiske Glonass, et sivilt system. Satelittene er plassert i en høyere bane, og har egenskaper og plassering som skal gi høyere nøyaktighet enn de to andre systemene gir.

De amerikanske Navstar-satellittene kretser rundt jorden to ganger per døgn mot 1.7 ganger per døgn for Galileo, også det skal gi høyere nøyaktighet. Enkelte nettsteder oppgir nøyaktighet ned til én meter, mens dagens systemer klarer åtte til ti meters nøyaktighet.

En markedsrapport fra European GNSS Agency, GSA, publisert i mai i år sier at GNSS-markdet (Global Navigation Satellite System) er på 5.8 milliarder euro og at det er ventet å vokse til 8 milliarder innen 2020. I denne rapporten går det også frem at ledende produsenter av brikesett, som dekker 95 prosent av totalmarkedet alle kan levere brikker som er kompatible med Galileo.