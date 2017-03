Her flyr en fullt funksjonsdyktig satellitt inne i en 33 cl brusboks

ESA har funnet ut at det å utfordre ungdom til å lage satellitter er en god ide for fremtidig rekruttering til romindustrien.

Konkurransen European CanSat Competition går ut på å bygge en fullt funksjonsdyktig satellitt inne i en 33 cl brusboks.

Det er kanskje drøyt å kalle det en satellitt siden den bare skal én km opp i luften, men at det er en utfordrende oppgave for ungdom i førsteklasse på videregående er det ingen tvil om.

Må virke

– Satellitten skal ha noen definerte primæroppgaver. Alle må måle trykk og temperatur under ferden, og de må ha radioforbindelse med en PC, sier fysiker og faglærer ved Narom - Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, Bente Jensen.

Radiokontakt: Satellittene må ha radiokontakt med bakken når de nærmer seg bakken ifølge reglene

I tillegg må de ha en valgfri sekundæroppgave, men her står de fritt til å implementere det de ønsker.

– Det kan være en ekstra sensor, som IR, GPS eller magnetometri, eller det kan være vinger som slår seg ut og glideflyr boksen. Mange av lagene velger også å ha en minnebrikke som lagrer ferdsdata om radioforbindelsen skulle gi problemer, forklarer hun.

Hard konkurranse

Team Curiosity: Satelittbyggerne ved Drammen videregående er Tea Christiansen Rasmussen, Patrick Robert Borsheim Thomassen, Torstein Holmengen og Maxim Smits

CanSat-konkurransen har vært avholdt siden 2009. Hvert land avholder sin egen konkurranse eller samarbeider om en. De plukker ut et vinnerlag som får reise til den europeiske finalen. I år foregår den i Tyskland og det blir rundt 20 deltakende lag.

– I år vil konkurransen være delt i to. Alle brusboks-satellittene vil først konkurrere med et fall fra rundt 120 meters høyde fra en drone. De fire beste lagene for i neste omgang konkurrere fra én kilometers høyde, hvor de bringes opp med en rakett, sier Jensen.

ESA finansierer det hele, men skolene som deltar må selv betale reiseomkostninger og utstyret som skal til for å finansiere byggeprosjektene. Den norske finalen, som inkluderer seks norske lag og et fra Finland, vil foregå i neste uke på Andøya Space Center. Den europeiske finalen er i juni.

De nysgjerrige

Et av lagene som skal til Andøya neste uke er Team Curiosity. De består av fire elever i første trinn på Drammen videregående skole.

Alle går på forskerlinjen så konkurransen passer godt inn i skolesituasjonen deres.

– Vi har valgt å bruke en IR-sensor som vår valgfrie funksjon. Ideen vår er at satellitten også skal kunne overvåke jordbruk og vekstbetingelser. For å få til å bruke et IR-kamera måtte vi bygge plattformen på en Raspberry Pie, mens de fleste andre har valgt en Arduino-plattform. Vi tror dette gir oss et godt utgangspunkt i konkurransen. 50 prosent av bedømmelsen er hvordan satellitten fungerer og hvor avansert den er, sier satellittkonstruktør Tea Christiansen Rasmussen.

Det er hun og Torstein Holmengen som har stått for elektronikkonstruksjonen.