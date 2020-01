Neste uke starter sprengningsarbeidet for å sikre E18 ved Larvik

Fredag den 13. desember gikk det et svært steinras på E18 ved Larvik. Vegvesenet var tidlig ute og varslet nedsetting av en ekspertgruppe som skulle vurdere både årsak og tiltak i etterkant av raset.

Årsaken til raset er fremdeles uklar, men fredag denne uken kunne Vegvesenet fortelle at de har har bestemt at deler av fjellskjæringen nord og sør for rasstedet skal fjernes, og at arbeidet starter allerede til uken.

Usikker på mengdene

Det var cirka 1000 kubikkmeter med løse steinmasser som raste ned i veien på rasdagen. Ytterligere 300 kubikkmeter med fjell ble fjernet noen dager senere.

Hvor mye av fjellpartiet som skal fjernes nå, er imidlertid ikke bestemt.

– Det vil vurderes kontinuerlig etter hver sprengning, sier Tore Jan Hansen, prosjektleder i Statens vegvesen i en pressemelding.

Sikring fremfor sprengning

Søndre del av fjellskjæringen, som er cirka 30 meter høy, vil i stor grad bli sprengt ned.

Vegvesenet har ikke varslet hvilken dag arbeidet vil starte, men sier sprengningen vil være i gang i løpet av neste uke.

Den nordre delen fremstår ifølge ekspertgruppen som mer stabil, men også her vil det bli gjort tiltak.

I første rekke vurderes økt bruk av sikringsbolter og steinsprangnett på nordre del, fremfor sprengning, skriver Vegvesenet på sine hjemmesider.

Korte stengningsperioder

Siden veien er såpass trafikkert har Vegvesenet lagt opp til en fremdriftsplan som lar trafikken gå langs E18 i to felt.

Hansen forteller at Vegvesenet ikke ønsker omkjøring via Larvik sentrum lenger enn nødvendig og at de derfor ser på mulighetene for å kun stenge veien i det salvene går av, for så å raskt sjekke området og gjenåpne veien etter kort tid.

Fremgangsmåten vil gjøre at arbeidet tar noe lenger tid, men redusere belastningen på veien gjennom Larvik sentrum. Det antas at arbeidet vil ta mellom en og to måneder.