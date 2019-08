Nel setter av 35 millioner kroner for å rydde opp etter hydrogen-eksplosjon

En hydrogenlekkasje ved Uno-X-stasjonen i Bærum førte til en kraftig eksplosjon mandag 10. juni.

Nel hydrogen leverte teknologien og har kommet frem til at lekkasjen skyldtes feilmontering fra deres side. To bolter i på en av hydrogentankene var skrudd til for svakt.

I kvartalsrapporten som Nel ga ut onsdag skriver selskapet at de setter av 35 millioner kroner for å dekke kostnadene knyttet til eksplosjonen.

Pengene går til undersøkelser og inspeksjoner av fyllestasjonene, opprydding og gjenoppbygging av hydrogenstasjonen.

Nel stengte alle sine fyllestasjoner etter ulykken. Nå er flere tilbake i drift.

– Vi er glade for å kunngjøre at stasjonene i Sør-Korea, Danmark og i stor grad i USA er tilbake i drift, mens vi har god fremgang med verifiseringsprogrammet i Europa, sier Nel-sjef Jon André Løkke til E24.

Vurderer å sette opp midlertidige stasjoner

I etterkant av eksplosjonen stoppet leverandørene utlevering av nye biler. Hyundai og Toyota er de eneste som selger hydrogenbiler i Norge.

Informasjonssjef i Toyota Norge, Espen Olsen, sier til TU at de vil starte opp igjen salget av hydrogenbiler så snart fyllestasjonene åpner. Samtidig jobber de med andre mulige løsninger.

– Det vurderes å sette opp midlertidige fyllestasjoner. Vi jobber sammen med flere aktører nå, men det er foreløpig for tidlig å si hva det blir til, sier Olsen.

Hydrogenstasjonen i Sandvika Fyllestasjonen er bygget av Uno-X Hydrogen AS, som eies av Uno-X Energi, NEL og Nippon Gases.

NEL har levert hydrogenteknologien med tilhørende vedlikeholds- og inspeksjonsrutiner på anlegget.

Mandag 10. juni eksploderte det kraftig i anlegget etter en hydrogenlekkasje over lengre tid.

Nel og Gexcon har kommet frem til at to bolter på en av hydrogentankene var skrudd for svakt til. Dette anser de som årsaken til lekkasjen. Monteringen er utført av Nel.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vurderer nå om de bør stramme til godkjenningsordningen sin.

I dag trenger ingen bedrifter som håndterer under 5 tonn hydrogen å innhente godkjenning fra DSB. Dermed gjelder ikke godkjenningsordningen noen i Norge.

Toyota Norge leier nå ut ekstra biler til kundene som har kjøpt hydrogenbil.

– Forhåpentligvis kan vi si noe mer konkret om videre vei snart, sier Olsen.

DSB-tilsyn

De norske stasjonene er fremdeles stengt på ubestemt tid etter ulykken. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) må gjennomføre tilsyn etter eksplosjonen før stasjonen i Bærum kan åpne igjen.

Seksjonssjef Gry Haugnes i DSB har sagt til TU at de vil gjennomføre tilsynet i løpet av august. Tirsdag 27. august opplyser hun i en e-post at tilsynet ikke er avsluttet ennå.

– I tilsynet går vi gjennom den tekniske rapporten fra Nel og konsulentselskapet Gexcon i detalj for å komme til bunns i hendelsesforløpet, sa Haugsnes til TU tidligere i august.

Tjener mer på hydrogen-fyllestasjoner

I kvartalsrapporten skriver Nel at de ender med et brutto driftsresultat (ebitda) på minus 72,6 millioner kroner, fra minus 20,6 millioner på samme tid i fjor. Ser vi bort fra hydrogen-eksplosjonen ligger resultatet på minus 37,6 millioner kroner, skriver Nel.

Selv om de tapte mye på stasjonen i Sandvika, har de tjent bedre på fyllestasjoner totalt sammenliknet med fjoråret.

Fra 48,7 millioner kroner i andre kvartal i 2018 har Nel økt omsetningen med 19 prosent andre kvartal 2019 - opp til 58 millioner.

De har blant annet fått bestilling på to nye hydrogenstasjoner for lastebiler i California, samt ordrer til Korea, Canada og England.

Onsdag morgen meldte Nel at de planlegger en stor fabrikk for produksjon av elektrolysører på Herøya Industripark ved Porsgrunn.