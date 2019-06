Hydrogen-tørken: Løsningen kan bli mobile hydrogenlagre

Bergen/Oslo: Landets hydrogenkraner er tørrlagte. Etter at Uno-X-stasjonen i Sandvika utenfor Oslo gikk i luften, har Uno-X tømt og stengt alle sine hydrogenstasjoner: I Åsane ved Bergen, på Hvam i Akershus og den nå ødelagte stasjonen på Kjørbo i Sandvika. I tillegg er samtlige planlagte installasjoner lagt på is.

– Vi kommer ikke til å ha hydrogen ved noen stasjoner før vi er helt sikre på at teknologien og løsningen er trygg, sier Jens Haugland, daglig leder i Uno-X.

Kan få dansk hjelp

– Det er en kinkig situasjon å ikke få fylt hydrogenbilene, sier Sølve Sondbø, klima- og naturressurssjef i Hordaland fylkeskommune.

Fylkeskommunen har to hydrogenbiler, som nå står like ettertrykkelig parkert som Bergen kommune sine to hydrogenbiler.

Nå skal fylkeskommunen møte energiselskapet Greenstat, for å diskutere mulighetene for å få en mobil, midlertidig løsning levert fra Danmark.

Mobil løsning

Tomas Fiksdal, som leder Greenstats hydrogenprosjekter, bekrefter at de diskuterer en midlertidig løsning med Nel og andre aktører, som leverer infrastruktur til hydrogenstasjoner. Det vil i så fall snakk om en mobil Nel-enhet ved navn H2Station Car-100 eller Car-50.

Installasjonen kommer fiks ferdig levert i en 40-fots kontainer og settes opp på 48 timer.

Det finnes mobile enheter med integrert produksjon av hydrogen, men i dette tilfellet blir det antakelig snakk om hydrogen transportert fra produksjonen på Rjukan.

Tomas Fiksdal er en av få private som har kjøpt hydrogenbil. Nå kan han ikke bruke Hyundaien sin. Foto: privat

Markedsdirektør Bjørn Simonsen i NEL bekrefter at flere aktører har henvendt seg med spørsmål om mobile løsninger.

– Det kan ha noe for seg, sier Simonsen.

Han understreker at de jobber med å komme til bunns i hendelsesforløpet før de vurderer midlertidige eller permanente løsninger.

– Spørsmålet er tidsaspektet for å få de ordinære stasjonene i drift, sett i forhold til hvor lang tid det tar før mobile løsninger kan være på plass, sier Simonsen.

Nel opplyser at det kan ta rundt en måned å få på plass en mobil løsning. En utfordring er at mobile stasjoner må ha en tilgjengelig tomt som er regulert for drivstoffsalg.

Ønsker stasjonen velkommen

– Vi er villig til å huse en midlertidig hydrogenstasjon hos oss i Godvik, sier Robert Aasmul.

Han er daglig leder i bergensselskapet Taxi 1, som har måtte parkere sine seks eksemplarer av Toyota Mirai. Likevel mener Aasmul at ringvirkningene fra eksplosjonen i Sandvika ikke er spesielt dramatiske.

– Dette er en liten fartsdump. Vi forventet ikke at overgangen til ny teknologi skulle gå smertefritt. For vår del er det snakk om seks av 100 biler. Vi har en veldig god dialog med Toyota om en midlertidig løsning, sier han.

Taxi 1 i Bergen har seks Toyota Mirai, som nå er parkert som følge av hydrogen-eksplosjonen utenfor Oslo. Foto: Taxi 1

Taxi 1-sjefen sier at han bare har fått styrket oppfatningen om at hydrogen er en god løsning for fremtidens kjøretøy.

– Hydrogen fremstår som en mer bærekraftig løsning, der vi ikke tapper jordens mineraler. Vi har klokkertro på at hydrogen blir viktig for å sikre nullutslipp i fremtiden, sier Robert Aasmul.

Heller ikke klima- og naturressurssjef i Hordaland fylkeskommune tror det er over og ut for hydrogen i Norge:

– Jeg er spent på Uno-X sine videre planer, sier Sondbø.

– Har ulykken forandret ditt syn på hydrogen som et attraktivt drivstoff?

– Jeg tenker det er riktig å vente å se hva granskningsrapporten sier. Det er for tidlig å trekke konklusjoner. Men vi tror at hydrogen vil være viktig fremover, særlig innen det maritime feltet, sier Sondbø.

– Snart tom tank

– Som forbruker er det irriterende at drivstoff ikke er tilgjengelig. Men jeg har full forståelse for at sikkerheten kommer først. Jeg tipper at dette er løst i løpet av sommeren, sier Tomas Fiksdal i Greenstat.

Han er et av få mennesker i Norge som har gått til innkjøp av privat hydrogenbil. Med snart tom tank er familiens hvite Hyundai IX-35 FCEV nå innvilget sommerferie på ubestemt tid.