Prosessen er helautomatisert. Alt går av seg selv.

Energien som brukes til å produsere hydrogen, kommer fra solcellene på skoletaket.

Nå er det på plass på Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg.

Lagrer solenergi i hydrogen – gjøres om til strøm om vinteren

Kongsberg kommune har funnet en måte å sesonglagre solenergi på. – Nå kan vi kutte toppene når forbruket er høyt, sier Hallvard Benum.