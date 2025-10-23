Foto: Arash A. Nejad
Hydrogenprosjektet har vært Hallvard Benums hjertebarn siden 2018.
Nå er det på plass på Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg.
Energien som brukes til å produsere hydrogen, kommer fra solcellene på skoletaket.
Prosessen er helautomatisert. Alt går av seg selv.
Bygg
Lagrer solenergi i hydrogen – gjøres om til strøm om vinteren
Kongsberg kommune har funnet en måte å sesonglagre solenergi på. – Nå kan vi kutte toppene når forbruket er høyt, sier Hallvard Benum.
Knut Bjørheim– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
23. okt. 2025 - 05:00