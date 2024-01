Onsdag ettermiddag falt dommen i en av Norges mest langvarige miljøstrider. Der slo tingretten fast at miljøorganisasjonene ikke får medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig.

– Vi er både sinte og skuffede. Denne dommen er en krise for naturens rettsvern i Norge, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet etter at dommen ble klar.

Naturvernforbundet ber nå om pengehjelp for å dekke statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner, som de er dømt til å betale innen 14 dager.

– Veldig glade for en tydelig dom

Nordic Mining, som er godt i gang med utbyggingen for å starte gruvedriften senere i år, er på sin side svært fornøyd med at Oslo tingrett frifinner Staten ved Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på alle punkter.

– Dommen er som forventet, og vi er veldig glade for en tydelig dom i vår favør. Vi har forsøkt å være forberedt på alle utfall, samtidig som vi har følt oss trygge på at det ville gå vår vei med all den tid vi har brukt på å utrede og regulere prosjektet, sier administrerende direktør Ivar Fossum i Nordic Mining til Teknisk Ukeblad.

Han vil ikke spekulere i om Naturvernforbundet og Natur og Ungdom kommer til å anke dommen. Advokat Amund Noss, som fører saken for miljøorganisasjonene, sier det kan bli aktuelt å ta saken videre til Efta-domstolen. Fossum derimot er mest opptatt av å komme videre med gruveutbyggingen i Naustdal i Sunnfjord kommune.

– Det viktigste for oss nå er at vi er i gang med bygging, og gjør klart for langsiktig eksportindustri og produksjon av verdens mest miljøvennlige rutil-råstoff, sier han.