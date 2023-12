I Naustdal i Sunnfjord kommune reises nå anlegget som skal foredle rutil og granat fra det som blir den første nye gruven i Norge siden Brønnøy kalk åpnet på Helgeland i 1997. Fra prosjektet ble fullfinansiert med 277 millioner dollar i mars i år, har de jobbet kontinuerlig med grunnarbeider og oppføring av bygg. Veien opp til dagbruddet er etablert. Det samme er sjakta ned fra gruva, tunnelen og knusekammeret. Nede ved Førdefjorden skal det reises til sammen 13 bygninger. Administrasjonsbygget og verkstedbygget har fått maling på veggene, og nå jobber de med de tre hovedprosessbyggene. Så langt har mineralressursenes rettighetshaver Nordic Mining investert cirka 1,1 milliarder kroner i prosjektet, som etter planen skal starte produksjonen i andre halvdel av 2024.

Engebøfjellet har en av verdens største og reneste forekomster av naturlig rutil, som brukes til fremstilling av titanmetall og titandioksid. Rutilen skal komme ut av prosessanlegget med 95 prosent renhet. Dermed kan den går rett inn i pigmentproduksjonen uten ytterligere prosessering via slagg eller syntetisk rutil. Titandioksid (TiO 2 ) er et hvitt fargepigment som brukes i alt fra maling og plast til tannkrem og kosmetikk. Titan brukes blant annet i fly- og romfartsindustrien, i stållegeringer og som implantater i kroppen.

– Verden trenger rutil. Vi mener vi nesten er forpliktet til å utvinne denne forekomsten, når CO 2 -avtrykket og den miljømessige påvirkningen er så lav. Om ikke vi gjør det vil det bli laget andre steder med dårligere vilkår og forutsetninger, sier prosess- og produksjonsleder Elin Stubhaug i Engebø Rutile and Garnet (ERG), et heleid datterselskap av Nordic Mining opprettet for å drifte og videreutvikle industriprosjektet på Engebø.

Penger og volum

Stubhaug er fysiker med bakgrunn fra prosess og produksjon i Elkem, og startet i Engebø-prosjektet for et drøyt år siden. I ERG er hennes rolle å bygge opp organisasjonen og å ha ansvar for selve prosessanlegget, fra mineralene treffer knuseren innerst i tunnelen til de er skilt ut som ferdigvare.

ERG skal utvinne mineraler her i minst 40 år. De første 13 til 15 årene brytes malmen i et åpent dagbrudd, før utvinningen fortsetter under bakken. Selv om dette i utgangspunktet var et rent rutil-prosjekt skal de også utvinne granat, som i hovedsak brukes til vannjetskjæring, sliping og sandblåsing. Granaten er ikke i nærheten like godt betalt som rutilen, men det er mye mer av den.

– Det er i rutilen pengene ligger per tonn, men malmen vår har 3,5 prosent rutil og 40 prosent granat. Likevel vil rutil representere de største inntektene til gruva, sier Stubhaug.

Avgangsmassene blandes med flokkuleringsmiddel og sjøvann i en miksetank slik at det klumper seg. Sjøvannet hentes fra 100 meters dyp gjennom det blå røret på illustrasjonen. Avgangsmassene sklir etter blandingsprossen rolig ned mot 300 meters dyp hvor de havner på sjøbunnen. Avgangsrøret er forankret med subseateknologi. «Ballongen» over det svarte røret holder det flytende, og når det om noen år må flyttes, holder det å kutte forankringen for så å forankre på nytt sted for videre deponering. Illustrasjon: Vookal

Årlig skal ERG hente ut 35.000 tonn rutil og minst 125.000 tonn granat. Alle masser de sprenger som inneholder mindre enn 2 prosent rutil defineres som ikke-prosesserbart gråberg og blir liggende igjen på fjellet.

Det er kun massene med høyere andel rutil som sendes ned den 200 meter lange sjakten på 4,5 meter i diameter som leder til knusekammeret inne i fjellet. Her står en grovknuser som reduserer de kubikkmeter store bitene til knyttnevestore stein. Disse bitene blir ført videre gjennom en 200 meter lang tunnel, over veien, og inn i selve prosessanlegget hvor de bruker konknusere, møller og kjente separasjonsteknikker som spiraler, magnetseparering, hydroseparering og flotasjon. Alle knusere, pumper og møller har fått frekvensomformere, slik at de kan optimalisere prosessen, redusere energiforbruket og på sikt drive planlagt vedlikehold ved hjelp av kunstig intelligens.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Høy miljøprofil når Nord-Norges mest trafikkerte gågate renoveres

– Vi har gjort veldig mange industriskala-tester maskin for maskin, men alle som leser TU vet at testing og modellering må verifiseres mot faktiske data. Selv om prosessutstyret er kjent, er rekkefølgen vi har satt det opp i unik. Spenningen ligger i hvordan alt jobber sammen, sier Stubhaug.

Deponi-rabalder

Til tross for at gråberget aldri kommer inn til grovknuseren, vil det fortsatt være 1,5 millioner tonn som går gjennom prosessanlegget årlig. Av dette vil ca. 1,2 millioner tonn være restmineraler etter at rutilen og granaten er tatt ut, og det må deponeres et sted.

Da klima- og miljødepartementet i 2015 ga Nordic Mining tillatelse til å deponere disse restmassene på bunnen av Førdefjorden, ble det virkelig rabalder. I høst møtte Naturvernforbundet og Natur og ungdom Staten i Oslo Tingrett. Organisasjonene har saksøkt staten fordi de mener tillatelsen til sjødeponi bygger på feil forståelse av EUs vanndirektiv og mineralavfallsdirektiv. Staten mener sjødeponi er den minst skadelige deponiløsning for utvinning, med liten fare for spredning, og at deres konsesjonsvedtak bygger på svært grundige utredninger og stiller miljøvilkår som ivaretar alle hensyn saksøkerne er opptatt av. Domsavsigelsen er i skrivende stund ventet å komme 10. januar.

Nordic Mining kjøpte rettighetene til mineralressursene i Engebøfjellet av ConocoPhillips i 2006. For selskapet har det vært 15 år med prosjektutvikling fra arbeidet med den første konseptstudien startet til endelig godkjennelse av driftskonsesjon i 2022.

– Det har vært alvorlig mange år, konseptstudier og utredninger som har ledet frem til at vi i dag faktisk bygger et anlegg. For selskapet og investorene har det selvfølgelig ikke vært ideelt, men samtidig har det gitt oss veldig gode muligheter til å gjøre prosjektet bedre. Vi har blant annet redusert kjemikalieforbruket med 99 prosent og CO 2 -avtrykket med 80 prosent, sier Stubhaug.

Forberedelsene til dagbruddet på Engebøfjellet er klare, samtidig som prosess- og administrasjonsbyggene reiser seg nede ved fjorden. Igangkjøringen skal starte til sommeren, med opptrapping mot produksjonsstart i andre halvår -24. Foto: Steinar Kleppe

Den endelige mulighetsstudien (DFS) var klar i 2020, men da koronaen kom stanset muligheten for å finansiere prosjektet i et ustabilt finansmarked. Da bestemte prosjektorganisasjonen seg for å bruke tiden på en oppdatert DFS med enda bedre økonomiske parametre og bærekraftsmål. De endret mye av layouten og flyten i prosessen slik at kjemikaliebruken ble minimal, og byttet til elektriske tørker for å få ned CO 2 -avtrykket. Samtidig brukte de denne perioden på å få på plass det som manglet av reguleringsplaner, konsesjoner og utslippstillatelser.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Selskapets teknologi driver sentrale karbonfangst- og lagringsanlegg i Norge

– Vi jobber steinhardt med miljø og bærekraft. Vi har planer for å bevare liv i vann, liv på land og å minimere vår påvirkning på natur og miljø. Vi sikter mot klimanøytral drift, og har en visjon om at vi skal oppnå en nettogevinst for biologisk mangfold ti år etter prosjektet er slutt, sier Ylva Wård, som er ytre miljø- og bærekraftsansvarlig i ERG.

Hun har ett års fartstid i Engebø-prosjektet og lang gruveerfaring fra blant annet Sydvaranger Drift. Nå har hun ansvar for miljøovervåkning, oppfølging mot myndigheter, videre utviklingsprosjekter og at de holder seg godt innenfor de strenge rammene gitt i konsesjoner og utslippstillatelser.

Streng konsesjon

I Førdefjorden er det et 4,4 kvadratkilometer stort område på 300 meters dyp som er regulert for sjødeponiet. Rundt dette området er det naturlige terskler i form av forhøyninger på sjøbunnen, som gjør sjansen mindre for at mineralene sprer seg utenfor området.

– Det vi deponerer er granat vi ikke har fått ut av prosessen, og ellers i hovedsak pyroksener, kvarts og amfibol. Det er veldig likt sedimentene som kommer fra elver og naturlig erosjon, men fordi våre masser kommer fra en mekanisk prosess er de litt grovere og mer kantete enn de sedimentære massene som allerede finnes på havbunnen, sier Wård.

Deponeringen skjer ved at avgangsmassene blandes med flokkuleringsmiddel og sjøvann i en miksetank slik at det klumper seg. Fra tanken går det to rør ned i havet. Ett kun som back-up. De er forankret 50 meter over havbunnen. Tailingsystemet er det prosessjefen kaller genialt enkelt: Her er ingen pumper eller bruk av elektrisitet. Den høye tanken og egenvekten av mineralene skaper et naturlig trykk som fører det gjennom røret. Utfordringen blir å få massen til å bevege seg så sakte at den bare siger ut av røret og legger seg raskt til ro på havbunnen, samtidig som det må være nok fremdrift til at røret ikke tetter seg.

– Dette er ekstremt viktig for oss. Vi har en av verdens strengeste konsesjoner for sjødeponiet vårt, og har gjort utallige modelleringer og simuleringer som viser at massene skal ligge i ro. Men hvis vi feiler – hvis teori og praksis ikke stemmer og de små partiklene oppfører seg annerledes – da har ikke vi konsesjon til å drifte videre. Da må vi enten stoppe, eller løse det. Det er ikke et alternativ å bare kjøre på, sier Elin Stubhaug.

På havbunnen skal de i gruvens livsløp deponere masser i flere mindre koner. Estimatet er at røret må flyttes en gang hvert femte til tiende år. De starter med deponering nærest land fordi det er vurdert som enklest. I motsatt ende vil de få opptil to kilometer rør med lite fall langs havbunnen, derfor bygger de en modulær miksetank som vil bidra til høyere trykk i fremtiden.

Energi på dypt vann

Bærekraftsjefen forteller at de nå er i gang med å lage et nytt topografisk kart over hele deponiområdet og nærliggende bunnområder for å kunne følge utviklingen kontinuerlig. De har satt ut sediment-feller både i deponiområdet, i kantsonen hvor de ikke har lov til å ha noe påvirkning, og utenfor. Turbiditetsbøyen som har målt i fjorden i et og et halvt år skal få selskap av flere, og det blir jevnlige ROV-undersøkelser i tillegg til at de skal ha manuell overvåking og prøvetaking. All automatisk miljøovervåkning blir rapportert i sanntid til operatørene i gruvens toppmoderne kontrollrom.

– Vi vet at vi vil påvirke bunnlevende dyr og vekster akkurat der røret kommer ut, men vi skal ikke ha påvirkning i øvre vannsøyler der fisken svømmer og legger sine egg, og vi skal ikke ha spredning av sedimenter utenfor deponiområdet. Sintef har identifisert størst risiko for spredning ved dypvannsutskifting, så vi må overvåke når det skjer slik at vi kan stoppe eller tilpasse våre utslipp i de dagene det pågår, sier Ylva Wård.

Seniorforsker Øyvind Knutsen i Sintef Ocean forklarer at dypvannsutskifting gir størst spredningsrisiko fordi det er da strømmen er sterkest nær bunnen. Normalt er det svært stillestående vann på 300 meters dyp. Norsk institutt for vannforskning har gjort målinger i Førdefjorden som viser en middelstrøm på 2 cm/s på denne dybden. Ved dypvannsutskifting kan strømmen øke opptil 13 cm/s, som fortsatt er en relativt lav strømfart.

– Det handler rett og slett om tilgjengelig energi. Ved strømmer på 2 cm/s er det lite energi tilgjengelig for oppvirvling, men ved deponering under dypvannsutskifting hvor strømfarten øker og nytt vann fortrenger det som er der fra før, kan det være litt økt risiko for spredning. Våre omfattende simuleringer fra 2014 viste likevel at risikoen var lav, selv om dette ble definert som deponiets største spredningsrisiko, sier Knutsen.

Restmasser til betong

Engebø Rutile and Garnet har likevel ingen planer om å fylle sjødeponiet til randen. Aller helst vil de deponere så lite som mulig. Det er også et krav i konsesjonen at de skal deponere mindre og mindre år for år.

– Vi ønsker jo ikke å deponere masser som kan ha bruksverdi. Utfordringen med våre avgangsmasser er at det er fine korn på mindre enn en halv millimeter. Det er det ikke så mange som ser nytte av, men vi har en intensjonsavtale med Saferock. De mener våre avgangsmasser kan være verdifulle i utviklingen av deres mer bærekraftige geopolymerbetong, sier Stubhaug.

Saferock bygger akkurat nå en pilotfabrikk hos Velde i Sandnes som skal stå ferdig innen 1. mars neste år. Her skal de produsere sement-fritt bindemiddel som i hovedsak er basert på masser gruveindustrien ellers ville ha deponert.

– Vi er interessert i avgangsmasser som inneholder aluminasilikat-materialer, og restmineralene fra Engebø-gruven kan derfor ha et potensial for bruk i vår betong. I så fall vil dette være et nyttig samarbeid både for oss og Engebø Rutile & Garnet så fort vi begge har startet produksjonen, sier markedssjef Stian Rossi i Saferock.

Nå reises de tre prosessbyggene. Nærmest kamera er knuse- og møllebygget, og bak mot fjorden, fra venstre, er tørr- og våt-bygget. Foto: Steinar Kleppe

ERG har også inngått en intensjonsavtale med Green Trail Holding Ltd for salg av pyritt, og om det går i boks vil det være en vinn-vinn-situasjon. Det eneste stedet i prosessen de bruker kjemikalier, er i flotasjonen – det siste separasjonsleddet som gjør rutilen ren ved å skille den fra den svovelholdige pyritten. Dersom de kan selge pyritten blir det ikke bare ett mindre mineral å deponere i sjø, men pyritten binder i tillegg kjemikaliene fra flotasjonsprosessen slik at de også forsvinner fra deponistrømmen.

– Vi ser også flere potensielle bruksområder for gråbergmassene våre, som er veldig tunge og stabile. For eksempel kan de brukes til veiprosjekter eller til fundamentering for havvindparker. Vi håper noen kan være interesserte i disse massene også, for vi ønsker selvfølgelig å minimere vårt fotavtrykk på land like mye som i sjø, sier Wård.

– Målet vårt er jo at vi nå gjennom førti år skal bli bedre og bedre dag for dag – både på miljø, bærekraft, utbytte, prosess og ressursutnyttelse. Og ressursene er ikke bare malm, natur og teknologi, men ikke minst mennesker, sier Elin Stubhaug.

I dag har Engebø Rutile and Garnet 22 ansatte, men innen mars blir de 32. I tillegg kommer det ytterligere 43 ansatte i løpet av sommeren 2024. I tillegg til de ansatte i Engebø Rutile and Garnet vil det være ca. 30 ansatte som har ansvar for gruvedriften de første fem årene. Akkurat nå har det første prosessutstyret ankommet anlegget, og mer utstyr vil fortsette å komme gjennom hele første kvartal neste år. Igangkjøringen skal starte til sommeren, med opptrapping mot produksjonsstart i andre halvår.

– Inspirasjon for bransjen

Til tross for mye motstand fra naturvernerne, omtales Engebø Rutile and Garnet i industrisammenheng oftere som en foregangsbedrift på miljøsiden. De har blant annet utviklet en biologisk mangfoldsplan (BMF) i samarbeid med Asplan Viak og DNV. Det er et slags naturregnskap som kort fortalt sammenstiller alle naturtyper, naturverdier og økosystemer bedriften kan påvirke med sine samlede aktiviteter, og en plan for hvilke tiltak som må iverksettes dersom noen av disse blir skadelidende. Avhengig av bedriftens mål for biologisk mangfold kan tiltak være å begrense skade, rehabilitere, restaurere eller kompensere. ERG har som mål å restaurere eller kompensere alt de påvirker, og helst skal naturpoeng tapt i sjø hentes inn igjen i sjø – og motsatt.

– Om vi skal vite hvilke naturverdier og habitat vi påvirker med vår drift, må vi vite hvordan det så ut før vi gjorde noen tiltak, derfor starter vårt regnskap før vi begynte anleggsarbeidene i 2022. Etter tre års arbeid ble vi ferdige med en endelig versjon i sommer, og det er et levende dokument som skal følges opp kontinuerlig. Vi er veldig stolte av dette og tror vi er de første i Norge som har laget en BMF for et helt prosjekt, sier Wård.

Tor Jensen, som er avdelingsleder for biologisk mangfold og miljøovervåking i DNV, forteller at FNs konvensjon om biologisk mangfold med sitt ambisiøse mål om å gjenopprette naturen til en sunn tilstand innen 2050 har gjort at flere bedrifter generelt har begynt å se på hvordan dette vil påvirke egen virksomhet og hvilke tiltak de må gjøre. Da er en BMF et verktøy som gir gode indikatorer for at bedriften skal kunne følge egen påvirkning og utvikling for å kunne justere seg mot målet.

– DNV er ikke kjent med at det er andre selskaper som har satt sammen en biologisk mangfoldsplan som inkluderer både marine og landbaserte økosystemer, sier Jensen.

Bærekraftsansvarlig Ylva Wård forteller at de i tillegg har en ESG-strategi koblet opp mot alle FNs bærekraftsmål på miljøsiden, og at de bruker verktøyet Towards Sustainable Mining (TSM), som er et rammeverk for bærekraftarbeid i gruveindustrien. Hun har selv vært med i Norsk Bergindustris arbeidsgruppe som har hatt i oppgave å tilpasse dette kanadiske systemet til norske forhold. Per i dag er det 15 land som bruker TSM. I Norge blir det obligatorisk å rapportere på dette fra nyttår, men ERG har startet i år.

– Engebø-prosjektet har vært en mønsterbedrift på miljø og bærekraft helt fra start. De er veldig grundige, og til inspirasjon for andre i bransjen. Vi er glade for at de har kommet så langt i oppbyggingen av bedriften med nye arbeidsplasser og næringsutvikling, og gleder oss til de skal starte produksjonen, sier generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 7/8 2023