Nasa kommer snart med intelligent trafikkstyring til droner

Som danske Ingeniøren har skrevet på sin nettside MobilityTech tidligere, har den islandske transportmyndigheten Samgöngustofa gitt bedriften aha.is tillatelse til å levere dagligvarer fraktet med droner, og i Australia – og i løpet av våren også i Finland – kan innbyggerne få levert pakker med droner fra firmaet Wing.

Men i takt med at antallet droner stiger, og droner brukes på annet enn forsøksbasis og på faste ruter, øker nå også behovet for automatisk styring av de små, ubemannede luftfartøyene.

Derfor gikk NASA i gang med å utvikle et intelligent trafikstyringssystem som kan koordinere mange lavtflyvende droner i samme luftrom over byområder, som et digitalt motstykke til veier med trafikk- og veiskilter – en såkalt UTM (Unmanned aircraft systems Traffic Management).

Mer avansert enn EUs system

Og mens EUs trafikkstyringssystem til droner, U-space – som kan gjøre det mulig med utbredt bruk av droner i Europa – fremdeles er i de innledende fasene, er NASA nå klar til den siste og avgjørende testfasen av systemet sitt. Denne skal foregå i Nevada og Texas.

– Denne fasen representerer den mest kompliserte demonstrasjonen av UAS-flygning i et krevende bymiljø, som er gjennomført til dags dato, sier Ronald Johnson, som er NASAs UTM-prosjektleder.

Målet for NASAs UTM er å skape et system som både kan koordinere bruken av droner og integrere dronene i den lufttrafikken som allerede finnes i det lave luftrommet, slik at for eksempel pakkelevering ikke kommer i konflikt med helikoptre, flyplasser og annet.

Systemet er basert på digital deling av den planlagte ruten til hver drone, og hver drone vil ha tilgang til den samme oversikten over luftrommet.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.