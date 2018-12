Bemannede luftskip til Venus kan gjøre det lettere å nå Mars

At overflatetemperaturen på Venus kommer så høyt som 460 grader Celsius, godt over smeltepunktet for bly, skyldes ikke bare nærheten til solen. Planeten har i tillegg en tett karbondioksid-atmosfære med skyer av svovelsyre der en drivhuseffekt har løpt løpsk.

Forholdene endrer seg imidlertid raskt oppover – i høyder mellom 50 og 60 kilometer har trykk og temperaturer omtrent samme verdier som i lavere deler av jordatmosfæren. Atmosfæretrykket i en høyde av 55 kilometer på Venus tilsvarer for eksempel trykket på toppen av Mount Kilimanjaro, og man kunne teoretisk klare seg uten trykkdrakt. Temperaturen vil ligge i området 20-30 grader, og atmosfæren over denne høyden er fremdeles tett nok til å beskytte et menneske mot ioniserende stråling.

Bruk av ballonger og luftskip i utforskningen av Venus er ikke noen ny idé, og nå har den dukket opp igjen i en NASA-studie kalt Havoc (High Altitude Venus Operational Concept).

Kan bli der i ett år

Studien beskriver en femtrinnsplan som via ubemannede forskningsfartøyer og bemannede fartøyer i bane rundt planeten, skal ende med bemannede ferder der astronauter sendes ned i atmosfæren og oppholde seg der i opptil et år. Man ser for seg at en svevende base kan opprettes i form av et stort heliumfylt luftskip i Venus' atmosfære.

Luftskipet vil være foldet sammen og dekket av et beskyttende skall når det ankommer planeten. Så vil det bremses opp av atmosfæren, skallet vil falle av, og luftskipet vil folde seg ut og blåses opp i rundt 50 kilometers høyde.

For å beskytte luftskipet mot svovelsyren som det er mye av i Venus-atmosfæren, er det meningen at luftskipet skal være dekket av teflon eller andre kjemikalier.

Fra denne svevende rombasen skal astronautene utføre forskning, og sende sonder ned til overflaten av planeten.

Omvei til Mars?

Et område Venus vil være spennende å forske på, er drivhuseffekten, og hva som skjer når den løper løpsk.

Forskerne bak HAVOC-studien mener også at om man tar denne turen til Venus først, så vil det kunne gjøre en bemannet ferd til Mars enklere å gjennomføre - fordi det vil gi løsninger på utfordringer som må løses før mennesker kan reise dit.