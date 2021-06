NAFs rekkeviddetest avslører hvilke elbiler som er mest energieffektive

Elbil – Teknisk sett: Episode 27 Vil du bare høre deler av podkasten? Her er tidene i podkasten hvor vi snakker om: 00:45: Hvilken bil kjørte lengst?

01:35: Er det store avvik fra WLTP-rekkevidden?

02:50: Tesla er i en egen liga, men flere kommer.

05:30: Hvilken bil skal man velge?

07:00: Bilene som går kortest er også brukbare på langturer.

08:00: Ladetesting.

09:45: Hvordan bør lading markedsføres?

15:15: Hvordan gjennomføres testen?

16:50: Er testmetodikken god nok?

NAF tester to ganger i året rekkevidden på en rekke ulike elbilmodeller til salgs her i landet, og har nylig gjennomført sommertesten 2021.

Testen viser at det igjen er Tesla som byr på lengst rekkevidde. Deres Model 3 Long Range AWD, som har en WLTP-rekkevidde på 614 kilometer, gikk 654,9 kilometer før den stoppet.

Neste bil på listen er Ford Mustang Mach-e med største batteri og bakhjulstrekk. Den 617,9 kilometer før batteriet var helt tomt. Det er imponerende, men viser også hvor stort Teslas forsprang på energieffektivitet er: Mach-e med firehjulstrekk og større batteri enn Tesla Model 3 gikk «bare» 551,6 kilometer – mer enn 103 kilometer kortere enn Teslaen.

Men det er ikke bare Tesla som lager energieffektive biler. Hyundai Kona har en rekkevidde på 484 kilometer WLTP, men gikk 537 kilometer i praksis.

BMW iX3 utmerker seg spesielt, med en oppgitt rekkevidde på 450 kilometer og hele 556 kilometer faktisk rekkevidde.

NAF tester bilene langs offentlig vei, på en rute som går nordover fra Oslo. Det gir et bilde av hvor langt de ulike bilene kan kjøre i virkeligheten, men testmetoden har også en svakhet ved at de bilene som kommer seg over fjellovergangene vil få ekstra lavt forbruk når de kjører nedover igjen.

I denne episoden av podkasten har vi snakket med testansvarlig for biler i NAF, Anette Berve, om hvilke biler som utmerket seg, lading, og hva NAF selv tenker om testmetodikken.

