Nær ny rekord: Storbritannia igjen over to uker uten kullkraft

Storbritannia har for andre gang i moderne tid (siden 1882) gått over to uker uten å bruke kullkraft i elektrisitetsforsyningen. Første gang var i mai/juni, da britene klarte seg i 18 dager og 6 timer uten å bruke kullkraft. Nå stoppet perioden uten kull på 15 døgn og 15 timer,

Statistikk fra Gridwatch viser at kull de siste 30 dagene har levert 0,085 GW elektrisitet per dag. Kull bidrar dermed nå med 0,3 prosent av det totale elektrisitetsforbruket i Storbritannia.

I de drøye to ukene kull var helt ute av energimiksen, bidro gass med 46 %, atomkraft 16 %, vindkraft 12 %, import 10 %, sol 8 % og biomasse 6 %, ifølge tall fra National Grid.

Solenergi er den kilden som målt per kvartal vokser raskest.

Andelen kull inn i den britiske energimiksen er størst om vinteren. Men helt fra 2. februar har kullandelen vært på godt under 5 prosent, noe som er langt lavere enn på samme tid året før.

Fornybar energi, som sol, vind og bioenergi, leverte til sammenlikning 33 prosent av elektrisiteten i hele 2018, til sammen 111 TWh. Ifølge det britiske industridepartementet (BEIS) vil produksjonen nær dobles, til 211 TWh, i 2035.

Tidligere i år har også Tyskland har satt en liknende rekord: Siden nyttår har halvparten av Tysklands strømproduksjon vært fornybar.

Alle kraftselskapene i Storbritannia plikter å levere en viss mengde elektrisitet fra fornybare energikilder. Andelen øker år for år. Britene har også noe som kalles differensierte kraftavtaler, som garanterer selskapene en minstepris for kraften de leverer fra fornybar energi.

Storbritannia satser også offensivt på offshore vind. Den største havvindparken i verden er nå under bygging utenfor Yorkshire, og innen 2030 skal 30 prosent av elektrisiteten i Storbritannia komme fra offshore vind.

I 2018 installerte landet 1300 megawatt (MW) offshore vind, litt mer enn Tyskland. Men både britiske myndigheter og industrien vil ha mer, og har nå blitt enige om å øke kapasiteten til 30 GW innen 2030, opp fra dagens 8 GW.

Den britiske regjeringen la i fjor fram planer om å stenge de åtte gjenværende kullkraftverkene innen 2025.