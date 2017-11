Vil bygge Storbritannias største solpark helt uten subsidier

Det foreligger planer om å bygge en enorm solpark i Kent, sør-øst i Storbritannia. Til sammen skal solcellepanelene dekke rundt 3,6 kvadratkilometer, ifølge planene som blant annet er omtalt av The Guardian.

Dersom solkraftverket blir bygget, skal det få en installert effekt på over 350 MW. Det vil bli fem ganger større enn det som i dag er landets største anlegg.

Bak planene står Cleve Hill Solar Park Ltd, et joint venture mellom det tyske fornybarselskapet Wirsol og det britiske solselskapet Hive Energy.

Uten subsidier

Parken skal etter planen bygges uten å være avhengig av noen form for subsidiering fra myndighetene, skriver Cleve Hill Solar Park Ltd.

– Vår ambisjon er å levere det første ikke-subsidierte, fornybare prosjektet av denne skalaen, og levere rimelig, ren, hjemmeprodusert energi for å drive britiske husholdninger, skrev Hive Energy-sjef Hugh Brennan.

Solparken skal kunne forsyne 110.000 britiske hjem med elektrisitet. Selskapet har også planer for batterilagring av kraft fra parken.

Cleve Hill Solar Park skal sende inn konsesjonssøknad til myndighetene i løpet av sommeren 2018. Anlegget kan stå ferdig i 2020, ifølge The Guardian.

I dag har Storbritannias største solkraftverk en kapasitet på 69 MW.

Kuttet grønne sertifikater

Britene har tidligere faset ut sin ordning med grønne sertifikater til fornybar energiproduksjon. Dette, sammen med satsingen på det gigantiske kjernekraftverket Hinkley Point C, har vært omstridt.

Planene for Cleve Hill-anlegget har allerede møtt motstand fra deler av britisk miljøbevegelse. De frykter blant annet for konsekvensene for trekkfugler.

– Vi støtter absolutt fornybar energi, men panelene bør være på tak og ikke ødelegge landskapet i en forbausende vakker del av Kent, uttalte Hilary Newport, leder for CPRE (Campaign to Protect Rural England) i Kent til BBC.

Konkurrerer med kull- og vannkraft

Solkraftekspert Bjørn Thorud i Multiconsult mener planene i Storbritannia er interessante.

– Vi ser at solkraft nå er såpass billig at det konkurrerer med både kull- og vannkraft på pris i Afrika og Asia, og det er veldig interessant å se at det bygges solkraftverk så langt mot nord som ikke trenger subsidier allerede nå, forteller han.