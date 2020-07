Nå vil KFC presentere sin 3D-printede og «slaktefrie» nugget

Mye forskning pågår for å utvikle virkelig overbevisende kjøtterstatninger, og flere hurtigmatkjeder har hoppet på utviklingen.

Et teknologispor er plantebaserte løsninger. Der samarbeider Burger King allerede med Bill Gates-støttede Impossible Foods. Deres Impossible Burger er helt vegetarisk, men blør på tallerkenen, en metode som Ny Teknik har fortalt oss før.

Kombinasjon av kyllingceller og plantemateriale

Den parallelle utviklingen handler om «slaktefritt kjøtt», som kan dyrkes i bioreaktorer eller skrives ut med 3D-bioprint. KFC (tidligere Kentucky Fried Chicken) jobber med en printet versjon av sine nuggets, og nå kunngjør selskapet at resultatet vil bli servert på en testrestaurant i Moskva.

Teknologien for å lage verdens første kunstige kyllingnugget er utviklet av selskapet 3D Bioprinting Solutions. Biokjøtt består av de samme mikroelementene som kjøtt fra dyr, men for å komme så nær den originale retten som mulig, printer selskapet ut en kombinasjon av kyllingceller og plantemateriale. Retten er dermed bare nesten dyrefri.

Håper på mer cellebasert mat på markedet

– Teknologien bak 3D-bioprint, som først ble brukt i medisin, har nå blitt stadig mer brukt for å lage mat som kjøtt. I fremtiden vil den raske utviklingen av slik teknologi gjøre det mulig for oss å gjøre 3D-printede kjøttprodukter mer tilgjengelige, og vi håper at teknologien som skapes som et resultat av samarbeidet med KFC vil bidra til at cellebasert mat blir lansert på markedet, sier Yusef Khesuani, en av gründerne bak 3D Bioprinting Solutions.

I tillegg til aspektet ved dyrenes lidelse, sies deres nye nuggets å gi store miljøgevinster, fra reduserte klimagasser til det landarealet som kreves for å produsere maten. Resultatet skal bli tilgjengelig på selskapets russiske «framtidsrestaurant» i løpet av høsten.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.