Nå skal førerløse biler slippes løs i tett trafikk

De positive prognosene for selvkjørende biler ble noe dempet etter dødsulykken i Tempe, Arizona, der Ubers autonome testkjøretøy drepte en syklist – selv om en sikkerhetsfører var bak rattet. Det skjedde i 2018, og litt over to år senere ser det ut til at de amerikanske trafikkmyndighetene samt bilindustrien har fått tilbake tilliten til den autonome teknologien.

Blant de som har som mål å være i front er General Motors, som blant annet har lykkes med å lokke Honda til GMs forretningsenhet for selvkjørende biler, Cruise Automation.

I et par år nå har GM Cruise hatt en flåte med autonome Chevy Bolts kjørende i San Francisco, og nå har de lov til å ta et stort skritt innen autonomien, ikke minst i lys av Ubers ulykke.

Kjøre uten sikkerhetssjåfør

Californias Department of motor vehicles har gitt GM Cruise tillatelse til å kjøre autonome Chevy Bolt-biler uten sikkerhetsførere i byen. Det rapporterer Electrek.

Dan Ammann, administrerende direktør i GM Cruise, hevder at GM vil være den første til å teste et virkelig førerløst system i en av de største byene i USA.

Det skal imidlertid sies at GM ikke er den første som kjører autonomt uten sikkerhetsfører. Tidligere i oktober fikk Googles datterselskap Waymo tillatelse til å fjerne sikkerhetsføreren i noen av de selvkjørende kjøretøyene selskapet har hatt rullende i Phoenix, Arizona siden 2017. Dette gjelder en begrenset del av Waymos bildelingstjeneste, for en utvalgt del av innbyggerne i Phoenix.

Som motangrep poengterer administrerende direktør i GM Cruise at San Franciscos trafikkmiljø er kaotisk, rotete og en av de mest kompliserte byene i verden å kjøre i.

Testen uten sikkerhetsfører forventes å starte senere i år.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.