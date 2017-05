Nå skal det bli enklere å velge lavutslippsbil

Det blir stadig mer fokus på utslipp fra bilparken, og i vinter ble det innført dieselforbud enkelte dager i flere av landets største byer.

For å gjøre det enklere for de som ønsker å kjøpe ny bil å velge en bil de kan kjøre med i disse byene, selv på de kaldeste dagene, har Vegdirektoratet laget en helt ny merkeordning for biler.

Merkeordningen skal gjøre det lettere å velge ny bil utfra bilens miljø- og energiegenskaper.

Enklere å få oversikt

Merkeplakaten likner på den som brukes for boliger og elektronikk, der bilene rangeres med ulike bokstaver og farger, hvor grønn er utslippsfri og rød er utslippsverstingene.

I tillegg til å vise drivstofforbruk og CO2-utslipp viser den nye merkeplakaten utslipp av nitrogenoksider (NOx) og beregnet energiforbruk.

– I og med at lokal forurensing har kommet veldig i fokus i de store byene i Norge med mulighet for restriksjoner for biler med forbrenningsmotor når det er stor lokal forurensning, så synes vi det er fint å kunne få frem at bilene også har utslipp annet enn bare CO2-utslipp. NOx er noe som spesielt Bergen og Oslo har hatt mye fokus på i vinter. Så vi synes det er viktig at bilkjøpere blir klare over hvor mye bilene de vurdere å kjøpe slipper ut, sier sjefingeniør Asbjørn Johnsen i Vegdirektoratet.

Opplysninger er basert på utslippsdata av CO2 og NOx for de forskjellige merkene, modeller og typene hentet fra bilbransjen.

Jukser med utslipp fra lastebiler: Fjerner renseteknologi for å kutte kostnader

Elbiler vil alltid komme best ut i den nye merkeordningen, dernest hybridbiler. Foto: Statens vegvesen

Bosted- og brukeravhengig

Merkeplakaten skal altså hjelpe forbrukeren til å velge riktig i en tid hvor stad flere blir opptatt av utslipp når de velger bil, og er omtalt på etatens egne nettsider.

– Men hva er egentlig riktig valg?

– Om man ser på utslipp vil en elbil alltid være riktig valg. Men om man skal ha en fossilbil er det flere ting man må ta med i beregningen, forteller Nils Sødal i Norges automobilforbund (NAF).

Enkelt fortalt, mener Sødal man må stille seg to spørsmål før man tar valget.

Hvor bor du, og hva skal du bruke bilen til?

– Om du skal velge diesel eller bensin kommer helt an på svaret på disse to spørsmålene. Bor du i en by bør du definitivt være mer opptatt av NOx-utslippene, det er de som fører til lokal forurensning. Bor du på landet bør du være mest opptatt av CO2-utslippene, forklarer han.

- Bare toppen av isfjellet: 20 lastebilsjåfører tatt for utslippsjuks i løpet av en uke

Brukeravhengig

Merkeplakaten er laget slik at elbiler alltid kommer best ut. Etter disse kommer plugg-in hybridbiler.

– Men vil en hybridbil alltid slippe ut mindre enn en liten, lett diesel eller bensinbil?

– Det kommer helt an på bruken, erkjenner Sødal.

Og legger til at resultatene kun stemmer om folk kjører sånn som de skal, og benytter seg av den elektriske motoren til alle daglige gjøremål.

Det bekreftes av Johnsen, som erkjenner at plugg-in hybrider kan komme kunstig godt ut av merkeordningen.

– Om man ikke benytter seg av strøm, eller har en plugg-inn hybrid med veldig kort rekkevidde vil en stor plugg-inn hybrid kunne slippe ut minst like mye, eller mer enn en ren fossilbil, sier han.

Og sier seg enig med Sødal.

– Resultatet av hybridbiler er veldig brukeravhengig.

Tross stadig flere el- og hybridbiler: Derfor fortsetter utslippene fra veitrafikken å øke

– Ikke reelle utslipp

Det var Samferdselsdepartementet som ønsket en endring av merkeplakaten for å gjøre det lettere å velge ny bil ut fra klima- og miljøegenskaper.

Sødal i NAF forteller at hele bilbransjen var behjelpelig med data under utviklingen av den.

– Kan man regne med at ordningen viser de reelle utslippene fra bilene?

– Dette er ikke de reelle utslippene. NOx-utslipp vil for eksempel være veldig væravhengig, noe som ikke kommer frem i tallene. Men testsyklusene fra bransjen er dessverre de tallene vi har å forholde oss til, og sel vom de ikke er helt reelle så gir de en god pekepinn på hvordan de ulike bilene er i forhold til hverandre, sier han.

Høsten 2017 vil det innføres en ny testsyklus for godkjenning av biler i EU.

– Forhåpentligvis vil dette gi oss mer reelle tall enn vi har i dag, sier Sødal.