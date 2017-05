Etter at strømmåleren ble byttet, kom en regning på over 200.000 kroner for fire måneders strømforbruk

Da Flemming Villadsens strømmåler ble byttet ut i 2011, fikk han en regning for de siste fire måneders forbruk på den gamle måleren.

Ifølge regningen hadde han og familien brukt strøm for 214.387,32 danske kroner på litt over fire måneder – en påstand som Høyesterett endelig avviste fredag, etter at byretten og landsretten hadde vært uenige om saken.

Det store beløpet skyldes at den gamle dreieskivemåleren som strømselskapet Seas-NVE fjernet i 2011, ble lest av til å måle 110.791 kWh høyere enn hva Flemming Villadsen hadde meldt inn litt over fire måneder tidligere. Det går fram av dommen, som ble offentliggjort forrige fredag.

Flemming Villadsen og strømselskapet er enige om at han neppe har brukt all den strømmen i den korte perioden. Ifølge Seas-NVE må han derfor ha rapportert for lave tall systematisk i de ni og et halvt årene som hadde gått siden strømselskapet selv hadde lest av måleren i huset.

Lyset til Tore (44) gikk hele tiden: Nå er strømbrudd det morsomste han vet

Stabilt forbruk avgjorde saken

Hvis Flemming Villadsen systematisk skulle ha snytt strømleverandøren gjennom mer enn ni år, ville det ha krevd at han hadde et årlig strømforbruk på omkring 22.000 kWh i huset sitt på under 100 m2, hvor han i perioden har bodd sammen med to-tre familiemedlemmer.

Det tilsvarer ifølge opplysninger fra Seas NVE sin egen hjemmeside mer enn fire ganger det normale forbruket til en familie på den størrelsen.

I tillegg kommer det faktum at demonteringen ikke nødvendigvis har vært foretatt helt i henhold til forskriftene, heter det i dommen.

«I strid med avtalen mellom Seas-NVE og Eltel var installatøren ikke elektriker, og han fikk bare en kort hjelpemannsopplæring, og han fulgte bare sporadisk de skriftlige forskriftene,» heter det blant annet i Flemming Villadsens argumentasjon, i henhold til dommen.

Gir ikke opp drømmen: Her vil samer bygge tre ganger større enn Alta-kraftverket

Merket som avvik

Det kan ikke montøren avvise, og i tillegg husker han ikke om han leste av måleren mens den hang på veggen, eller etter at den var fjernet og potensielt mistet i gulvet, går det fram av hans vitnemål.

«Han mener at han leste av måleren på [Flemming Villadsens adresse], etter at han tok den ned, men siden han fjernet mange målere hver dag, er han ikke helt sikker. Han husker ikke om han mistet måleren etter at han tok den ned. Men han ville nok ha husket det hvis han hadde mistet den, så han tror ikke at han har mistet den,» står det i sammendraget av uttalelsene hans.

Siden avlesningen avvek fra det forventede forbruket, satte montøren et rødt klistermerke på den, og plasserte den i en spesiell beholder slik at den kunne finnes igjen. Da Seas-NVE tok den ut av beholderen, kunne de bekrefte montørens avlesning, og tok et bilde av målerstanden.

Flemming Villadsen er nå fritatt for å betale de 214.387,32 kronene, og Seas-NVE må betale rettens omkostninger og Flemming Villadsens advokatutgifter.

I dommen er Flemming Villadsen anonymisert, selv om det ikke er navneforbud i saken. I denne artikkelen er navnet hans brukt etter avtale med advokaten hans.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Ing.dk.