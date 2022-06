Nå produserer Melkøya-anlegget for fullt

Equinor opplyser til Teknisk Ukeblad at LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest nå produserer på full kapasitet.

– Oppstarten av Hammerfest LNG har gått som planlagt etter at vi annonserte første gass til tank, og anlegget produserer nå for fullt, sier talsperson Gisle Ledel Johannesen.

Anlegget startet opp igjen 27. mai, etter å ha vært stengt i totalt 605 dager, etter brannen på anlegget i september 2020.

2. juni, seks dager etter oppstarten, kunne selskapet melde om at var nedkjølt, flytende naturgass (LNG) i tankene igjen, og nå produserer altså anlegget for fullt.

3 milliarder kubikk i år

Oppkjøringen mot full produksjon er en stegvis operasjon. Hvor lang tid det tok fra oppstarten til anlegget produserte for fullt vil ikke Equinor opplyse om.

Anlegget tar imot gass fra Snøhvit-feltet i Barentshavet, som heller ikke har produsert mens LNG-anlegget var stengt. Gassen herfra kjøles så ned til minus 163 grader og blir slik kondensert til væske, noe som reduserer volumet til omtrent én 600-del av volumet i gassfasen.

Hammerfest LNG har en kapasitet på 6,5 milliarder kubikkmeter i året, noe som utgjør omkring fem prosent av norsk gasseksport.

Hvor mye de regner med å produsere i år vil heller ikke selskapet opplyse om, og viser til at det er konkurransesensitiv informasjon, og dermed ikke noe de går ut med tall på.

Tar vi utgangspunkt at det blir full produksjon hele andre halvår i år, vil anlegget da kunne produsere godt over 3 milliarder kubikkmeter.

Her kan du lese hele historien om hva som skjedde da det brant på Melkøya.

Utslipp

Med full produksjon kommer også økte CO 2 -utslipp. 2019 var siste år med vanlig produksjon, og da slapp LNG-anlegget ut hele 949.242 tonn CO 2 .

Nylig var tallene for 2021 klare, og dersom LNG-anlegget hadde sluppet ut like mye klimagasser i fjor ville det vært anlegget med nest høyest utslipp, etter raffineriet på Mongstad, og før prosessanlegget for gass på Kårstø.

Foreløpige tall fra SSB viser at de totale utslippene av klimagasser i Norge kun gikk ned med om lag 0,3 prosent, eller 155.000 tonn CO 2 -ekvivalenter, fra 2020 til 2021. Dette er å anse som en flat utvikling.

Den viktigste grunnen til at utslippene ikke økte i fjor, er nettopp at LNG-anlegget på Melkøya var stengt ned i hele 2021.

Equinor vurderer full elektrifisering av anlegget for å få ned utslippene, og en investeringsbeslutning er ventet sent i år.