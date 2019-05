Nå må vi tilbake til før januar 2014 for å finne lavere ledighet blant ingeniører

Til tross for at ledigheten generelt i Norge øker, ifølge oversikten til Nav for utgangen av mai, fortsetter arbeidsledigheten for ingeniør- og ikt-fag å synke.

Teknisk Ukeblad har fulgt utviklingen i ledigheten siden starten av 2014, og for første gang er ledigheten for yrkesgruppen lavere enn det som har vært registrert i denne perioden tidligere.

Det er nå 3222 ingeniører som er registrert uten jobb.

Lavere enn før oljekrisen

Den laveste registrerte ledigheten i perioden før mai i år er for like over fem år siden, i april 2014. Da var 3281 innen ingeniør- og ikt-fag ledige.

Dette innebærer med andre ord at ledigheten nå er tilbake på nivåene før oljekrisen, og før oljeselskap og oljeleverandører startet å nedbemanne våren 2014. Da var ingeniører den yrkesgruppen hvor arbeidsledigheten prosentvis økte mest.

Etter at arbeidsmarkedet snudde og ledigheten begynte å synke, har ingeniør- og ikt-fag til sammenligning vært gruppen med størst nedgang. Og det er fortsatt yrkesgruppen som har hatt størst prosentvis nedgang det siste året, med en 29 prosents nedgang fra mai i fjor til mai i år. Det tilsvarer 1311 færre ledige i yrkesgruppen.

Ledigheten for ingeniører ligger nå helt nede på 1,1 prosent, ned fra 1,6 for ett år siden.

Så har også flere arbeidsgivere begynt å melde om at det er vanskeligere å få tak i ingeniører, spesielt innen enkelte fagfelt.

Til sammenligning var det på topp, i januar 2017, 8626 arbeidsledige innen ingeniør- og ikt-fag.

Lurer du på om nedgangen i ledighet er reell, eller om den skyldes langtidsledige som faller ut av statistikken, så kan du lese svaret til Nav her.

Den generelle ledigheten øker

Samtidig melder altså Nav om at den generelle arbeidsledigheten i Norge gikk opp i løpet av mai.

– Etter flere måneder med nedgang, gikk ledigheten noe opp igjen i mai. Så langt i år har antallet helt ledige likevel falt med om lag 3000 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en melding fra Nav.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken økte med 0,1 prosentpoeng i mai, justert for sesongvariasjoner.