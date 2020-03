Nå leverer Hyundai europeisk Kona

Nå leverer Hyundai elbilen Kona produsert i Europa. I en pressemelding skriver selskapet at produksjonen er i gang ved fabrikken i Nosovice i Tsjekkia.

Dette skal gi betydelig kortere leveringstid for Kona til europeiske kunder, og antakeligvis også norske. De første bilene forlot fabrikken forrige uke.

Hittil i 2020 har Kona vært en av de mest populære elbilmodellene. Det er kun utgaven med 150 kilowatt motor og 64 kilowattimer batteri som produseres i Tsjekkia. Det er imidlertid ikke bare fabrikken i Tsjekkia som skal dekke inn Europas tørst etter Kona. Fabrikken i Ulsan i Korea skal fortsatt levere biler til vårt kontinent.

Ulsan-fabrikken ble for øvrig stengt etter koronavirusutbrudd i området tidlig i februar. Det er ventet at virussituasjonen til syvende og sist vil påvirke hvor mange biler Hyundai i praksis kan levere i år.

Batteri også fra Europa

For fremtiden betyr imidlertid elbilproduksjon i Tsjekkia at Hyundai styrker fremtidsrettet mobilitet i Europa, skal vi tro pressemeldingen.

Det er ikke bare bilen som lages i Europa. Også batteriet produseres her. Det skal sørge for at så få komponenter som mulig må fraktes fra Asia.

Produksjonskapasiteten er 150 elektriske Kona om dagen. Nytt for kunder nå er at de vil kunne følge produksjonen av bilen etter bestilling, slik at de vil kunne følge med hvor langt bilen har kommet i prosessen.

Hyundai har som mål å levere 80.000 nullutslippsbiler i Europa i 2020.