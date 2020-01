Hyundai vil bli størst på elbil i 2020

Hyundai tar sikte på å bli det største elbilmerket i Europa i år. De planlegger å selge 80.000 av sine elbilmodeller Kona og Ioniq, inkludert hydrogenbilen Nexo.

Mesteparten av salget skal være storselgeren Kona. Elbilvarianten skal produseres ved deres fabrikk i Tsjekkia fra mars, og koreanerne har til hensikt å levere 60.000 eksemplarer i løpet av året, skriver de i en pressemelding.

Tidligere års ventetider på Kona Electric skal dermed være historie en gang for alle. Mens det i 2018 var ventetider på to år, bør det gå mye raskere nå. Fabrikken i Tsjekkia har en produksjon på 1500 biler om dagen, men produserer også modellene i30 og Tucson.

Også økt produksjon i Korea

Det er imidlertid ikke bare her de girer opp for elbilproduksjon. Også fabrikken i Ulsan i Sør-Korea skal øke produksjonen av elbiler for eksport til Europa.

Nye Ioniq skal produseres i større antall i år. Foto: Hyundai Motor

Økningen er følge Hyundai Motor Europa-leder, Dong Woo Choi, at de ønsker å møte kundenes etterspørsel etter flere nullutslippsbiler. EUs 95 gram-krav for bilparken er nok minst like viktig, vil vi tro.

Men det blir ikke bare elbiler fra Hyundai i år. Det koreanske selskapet planlegger også å selge milde hybrider, altså biler med små 48 volt batterier, til fullhybrider og ladehybrider. Alt skal bidra til å gi produsenten et så lavt CO₂-avtrykk som mulig.

Hyundai vil trolig skaffe celler til batteriene i sine elbiler fra LG Chem og SK Innovation, skriver Autonews. Begge disse har etablert fabrikker i Europa, med stor produksjonskapasitet.

Kia girer opp

Tidligere i januar lanserte konsernsøster Kia sin plan for elektrifisering. Denne planen innebærer at de skal lansere 11 nye ladbare biler innen 2025, og selge en halv million elbiler i året innen 2026. Innen 2025 skal Kia selge 20 prosent elbil i Europa.

At Kia også trøkker til i elbilsalget i 2020 er allerede kjent, da deres norske importør i januar meldte at de forventer å levere 200–300 eksemplarer av modellene E-Niro og E-Soul i løpet av årets første måneder.

Kia e-Niro har fått kortere leveringstid. Foto: Marius Valle

Produksjonen av elbiler skal ha økt betydelig i Korea i høst, men lang fraktetid fra Asia gjør at det er en viss forsinkelse. Det løser seg nå. Kia hadde utfordringer med leveransene av særlig E-Niro i fjor.

Ventetidene for E-Niro skal også løse seg i andre europeiske markeder.

Elbilvekst i 2020

Det er ventet at de fleste bilprodusenter vil ha et betydelig høyere trykk på elbiler i år enn tidligere. Analytiker Matthias Schmidt har i en fersk rapport anslått at det er Volkswagen-gruppen som blir den største elbilleverandøren i år.

Han tror de skal klare å selge 250.000 elbiler i Vest-Europa alene i løpet av året. Dette for hele gruppen, inkludert VW, Audi, Skoda og Seat. I fjor solgte Hyundai-gruppen omtrent 45.000 elbiler i Vest-Europa, altså inkludert Kias salg.

Dette var på nivå med Renault, og noe mindre enn Volkswagen-gruppen.