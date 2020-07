Nå kommer snart 3D-printet fisk og flankestek på en meny nær deg

I løpet av få år kan det være mulig å få 3D-printede og plantebaserte alternativer til kjøtt på tallerkenen, fordi det gjøres fremskritt på dette området, der både forskere og selskaper leter etter løsninger for å etterligne tekstur og smak av kjøtt.

3D-printede, fiskelignende produkter som laks og tunfisk, basert på proteiner fra sopp og erter, kan snart bli en del av menyen på sushirestauranter, etter at studenter fra det EU-ledede forskningsprosjektet Training4CRM og DTU utviklet en ny 3D-teknikk for å printe fisk i prosjektet Legendary Vish. Dette fremgår av DTUs hjemmeside.

3D for medisinsk teknologi

Gruppen ble etablert i 2017 som et treårig prosjekt under Marie Curie Early Stage Researchers (ESR) i forbindelse med det internasjonale EU-ledede forskningsprosjektet Training4CRM, der de utviklet 3D-printprosesser for medisinsk teknologi i sine doktorgradsstudier.

Allerede den gang bemerket gruppen at teknologien med små tilpasninger også kunne brukes til å skrive ut planteproteiner og bindemidler i en strukturert form.

I tillegg til sopp- og erteproteiner er ingredienser som geleringsmidler i form av stivelse eller agar-agar, og fettstoffer fra avokado eller frø og nøtteoljer med verdifulle omega-3-fettsyrer inkludert i det veganske fiskeproduktet.

Hakan Gübüz anslår at vegansk fisk representerer et bærekraftig alternativ til konvensjonell fisk, blant annet fordi produksjonen slipper ut mindre CO2. I tillegg kan produksjonen være basert på lokale råvarer og produsert uten det energiforbruket som fiskefartøyer og transport av fisk med kjølebiler i dag medfører.

De første produktene forventes å bli markedsført til sushirestauranter i 2022.

20 kilo flankestek i timen

Hvis du foretrekker biff fremfor sushi, kan du også snart glede deg over en 3D-printet, plantebasert flankestek som selskapet bak, den israelske gründerbedriften Redefine Meat, håper å lansere 3D-skrivere for innen 2021.

Ifølge Redefine Meat har de lykkes med å gjenskape et plantebasert alternativ som har samme «utseende, tekstur og smak som dyrekjøtt», heter det på nettstedet deres.

– Du trenger en 3D-printer for å etterligne dyrets muskelstruktur, har CEO for Redefine Meats, Eshchar Ben-Shitrit, tidligere sagt til Reuters.

De flankestek-produserende 3D-skriverne, som forventes å komme på markedet neste år, kan ifølge Redefine Meat printe 20 kilogram på en time, og på sikt flere hundre kilogram til en lavere pris enn ekte kjøtt.

Artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.dk.