Nå kommer en standard for hydrogen- og naturgasstasjoner

- Skal vi nå målene om utslippsreduksjon, må transportsektoren bli grønnere. Harmoniserte standarder kan legge til rette for rimeligere utbygging, og dermed bedre tilgjengelighet og markedsvilkår for bruk av disse drivstoffene i ulike kjøretøy, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet la fredag fram forslag til lov om infrastruktur for alternativt drivstoff. Stortinget skal også ta stilling til EU-direktivet om utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff.

Må være offentlig tilgjengelig

Den nye loven gjelder kun for offentlig tilgjengelige ladepunkter for elektriske kjøretøy og fyllestasjoner for hydrogen og naturgass til kjøretøy. Reglene gjelder altså ikke for blant annet sameier og borettslag.

I forslaget heter det at «alle offentlig tilgjengelige ladepunkter skal gi brukere av elektriske kjøretøy mulighet til å lade på ad hoc-basis. Dette skal de kunne gjøre uten å måtte inngå en avtale med driftsansvarlig. Dessuten skal prisen være tydelig og ikke innebære forskjellsbehandling».

I framlegget utdyper departementet dette. For eksempel skal det fortsatt være greit å ha en pris for kunder med avtale, og en pris for andre, tilfeldig besøkende.

«Det vanlige ved lading av el-bil er å betale pr. min. Pga. dagens batteriteknologi lades batteriet tregere når det er nesten utladet og når det nærmer seg fulladet, omkring 70–80 %. Det betyr at prisen pr. kWh er høyere i disse periodene under lading. Dette er likt for alle kunder og er kun en prisdifferensiering pga. teknologiske forhold», heter det i proposisjonen.

Rundt 150 biler på hydrogen

Målet er at reglene skal gjelde fra kommende nyttårsskifte. Fra da av skal etablering av nye lade- og fyllestasjoner følge de nye standardene.

Etter eksplosjonen ved hydrogenstasjonen i Sandvika i fjor, har det nesten ikke vært mulig å etterfylle hydrogen på de rundt 150 personbilene som går på hydrogen i Norge. I februar etterlyste foreningen Hybil tiltak fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) for å få i gang hydrogensatsingen igjen.

De fire borgerlige partiene planla i 2016 å opprette et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner. Satsingen var viktig for målet om å gjøre bilparken utslippsfri.

– Regjeringen har tidligere slått fast at Enova er statens hovedvirkemiddel i den tidlige fasen der det er behov for å gi offentlige støtte til infrastruktur for alternative drivstoff. Enova har gitt tilsagn om støtte til ni hydrogenfyllestasjoner, kommenterte Rotevatn i februar.

Handlingsplan

I tillegg til lovendringen for å regulere krav til ladepunkter og fyllestasjoner som er offentlig tilgjengelig, skal hvert land også utarbeide en handlingsplan for utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff. I proposisjonen til Stortinget understreker regjeringen at Norge allerede har oppfylt denne forpliktelsen, ved at det ble lagt fram en såkalt regjeringsstrategi i fjor sommer.