Nå kommer de siste tre flyene som mangler før Luftforsvaret kan sette inn F-35 på skarpe oppdrag

Luftforsvarets F-35A-flåte i Norge nå øker nå til 15 fly.

Dersom alt går etter planen, lander det tre nye kampfly på Ørland på kvelden torsdag 12. september.

Det mottas bolker på tre og tre fly, vår og høst, og dette er altså den femte leveransen til flystasjonen. Så for mange for enkelte begynner dette kanskje å miste nyhetens interesse. Da er det verdt å minne om at dette er den kanskje mest vesentlige leveransen siden de tre første flyene kom i november 2017.

Det er først med disse på plass at Luftforsvaret nå skal begynne å bruke F-35 operativt, der de klargjøres for å kunne settes inn på skarpe beredskapsoppdrag eller internasjonale operasjoner.

Snart til Island

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer, er Luftforsvarets ambisjon nå å oppnå første operative evne («initial operational capability», IOC) i løpet av november etter cirka to år med operativ test og evaluering.

Foto: Eirik Helland Urke

Norge vil dermed være den åttende nasjonen eller våpengrenen som erklærer IOC, noe som definerer hvilke type oppdrag flyene skal kunne løse, såkalt høy luftmilitær beredskap.

For å løse oppdraget over tid ved krise, trenger man et antall fly for å ivareta vedlikehold og rullere flyene. Derfor trenger man 15 fly for å løse det initielle oppdraget. Da klarer man også å ivareta styrkeproduksjon av flygere som kommer fra USA.

Målet er at flyene skal være fullt operative (FOC) i 2025, blant annet med kryssermissilet JSM i buken. Overgangen dit kommer til å gå gradvis. Den neste milepælen på veien dit kommer i 2022, når QRA-beredskapen for Nato («Quick Reaction Alert») overtas av F-35 fra Evenes og samtlige F-16-fly samtidig pensjoneres.

Allerede i første kvartal 2020 skal norske F-35-fly etter planen til Island for å drive overvåking og vise tilstedeværelse i islandsk luftrom, såkalt Air Policing.

Amerikanske flygere

Akkurat som før, er det organisasjonen «Defence Contract Management Agency» (DCMA) som ved hjelp av innleide amerikanske flygere bringer de tre flyene AM20, AM21 og AM22 fra Lockheed Martin-fabrikken i Texas og over Atlanteren.

I tillegg til de snart 15 flyene på Ørland, har Norge sju treningsfly stasjonert på flybasen Luke i Arizona.

Ørland er hjem for den nylig gjenoppståtte 332-skvadronen og TTT-skvadronen (testing, trening og taktikk) som flyr F-35, mens 338 skvadron ble lagt ned 1. april. Samtlige F-16 er nå samlet i Bodø, der de skal fly ut 2021.