Nå fryses strømmarkedet

Fra nå og frem til Elhub starter opp 18. februar vil det ikke være mulig å skifte strømleverandør.

– Du kan melde inn et leverandørbytte, men det gjennomføres tidligst 18. februar når Elhub starter opp. Da skal aktørene sende inn alle sine opplagrede leverandørbytter til oss, og det vil effektueres innen en dag eller to. Dette er 2-3 uker lenger enn normalt, sier daglig leder for Elhub, Tor B. Heiberg.

Også til vanlig tar det 6-8 dager før et leverandørbytte blir gjennomført, på grunn av tidsfrister i markedsreglene.

Strømmåling skjer som normalt

Heiberg sier at testingen av Elhub nå er over, og at man er inne i prosessen med å flytte nettselskapenes kundedata over i Elhub.

– Det er der markedsfrysen kommer inn. Idet dataene føres over må vi fryse markedet, slik at det som kommer inn er eksakt det samme som når vi går live. Leverandørbytter i denne perioden ville ført til forandring av dataene.

Tor Bjarne Heiberg, daglig leder i Elhub. Bilde: Espen Zachariassen

Heiberg sier at kundene ellers ikke vil oppleve noen endringer.

– Strømmen blir målt og kundene vil få faktura som vanlig.

– Hva innebærer frysperioden for strømselskapene?

– De kan få nye kunder i perioden, men de må vente til frysperioden er over og Elhub er på lufta før de melder leverandørbytte til Elhub. Alt dette er avtalt og testet på forhånd, sier Heiberg.

Fakturaen kan komme senere

Før jul var det mange nettselskaper som slet med å sende ut strømkundenes AMS-data. 107 nettselskaper fikk varsel om tvangsmulkt og Elhub sto i fare for å bli utsatt. Nå sier Heiberg at status er langt bedre.

– De fleste er i mål, og oppstarten bli ikke påvirker. Vi starter opp markedet som planlagt.

– Hva skjer med dem som fortsatt ikke er i mål?

– Det kommer an på hvem de er og hvilke nettområdet det gjelder. Det kan skje at måling og avregning blir feil, og at nettselskapene må korrigere i ettertid.

– Betyr det at kundene får feil faktura?

– I praksis får de trolig bare at fakturaen litt senere, fordi den må håndteres mer manuelt. Men vi har en beredskap og tror vi skal få mesteparten gjennom.