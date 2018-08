Nå får verden prøve de «magiske» brillene 

Magic Leap One er det hittil siste tilskuddet av briller for såkalt augmented reality (AR). Både navnet, myten og 2,4 milliarder investerte dollar tyder på at vi denne gangen snakker om et helt spesielt produkt. Nå er en utviklerversjon av produktet lagt ut for salg i enkelte amerikanske byer, og de første testene er begynt å dukke opp.

Prisen på de første brillene er 2 295 dollar, eller omtrent 19 000 norske kroner.

Nytt digitalt liv

Med slike briller framstår digitale objekter som en integrert del av virkeligheten foran deg. En dinosaur kan sitte på skrivebordet ditt, og bli skikkelig sint hvis du kommer i nærheten. Fisker og maneter kan flyte forbi.

Eller mer nyttig: Ditt digitale liv kan bli frigjort fra skjermer og tastaturer. Du kan feste en virtuell TV til veggen, få meldinger i løse lufta foran deg eller få hologrammer som forteller deg hvordan du skal fikse sykkelen.

Det finnes allerede mange AR-briller på markedet, også innenfor såkalt Mixed Reality som samspiller med virkelige objekter. Microsoft Hololens er den mest åpenbare konkurrenten. Likevel har det altså vært helt spesielle forventninger til Magic Leap.

Magic Leap: Med disse brillene trenger du ikke lenger fysiske skjermer

Investorer

Magic Leap One brukes med en tilkoblet datamaskinenhet og håndkontroller. Foto: Magic Leap

Google og Alibaba er blant de profilerte investorene til selskapet, som etter mye hemmelighold og mystiske rykter dukket opp med sitt første produkt i desember 2017. Men det er først denne uken vi får høre mer om hvordan brillene faktisk er i praktisk bruk.

På grunn av den spesielle skjermteknologien, som bruker noe de kaller dynamiske digitale lysfelt, er det ikke mulig å vise fram nøyaktig hva brukerne kan se gjennom brillene. Rapporter sier at de få videoene som finnes ikke yter opplevelsen særlig rettferdighet.

Imponerte testere

Den erfarne tech-journalisten Scott Stein i Cnet ble imponert av mye å ha testet brillene, men ikke fullstendig blåst av banen. Rett og slett blandede følelser. Han kaller Magic Leap et solid skritt videre, mer enn et stort sprang.

Todd Haselton i CNBC lot seg også imponere, og mente det var ulikt noe annet han hadde sett tidligere. Han ser en framtid for denne type produkter, men også at Magic Leap og andre produsenter fortsatt mye videreutvikling.

Beste brillene hittil

Så langt tyder tilbakemeldingene på at Magic Leap One kan være de beste AR-brillene på markedet akkurat nå, samtidig som det lover bra for den videre utviklingen. Det vil antakelig fortsatt ta flere år før dette blir vanlig i norske stuer.

Samtidig vet vi at store norske aktører allerede bruker Hololens i sitt daglige virke, slik som Equinor. Det er mange profesjonelle aktører som har kastet sitt blikk på Magic Leap, selv om selskapet selv fokuserer på hverdagsliv i sine demoer.

De nye brillene

I dag er altså de nye brillene mulig å få tak i, men bare i enkelte amerikanske byer. Magic Leap One består av et sett snodige briller med integrerte høyttalere, som er koblet med ledning til en ekstern beltepakke som i praksis er en datamaskin, og en frittstående håndkontroller.

Magic Leap oppgir følgende spesifikasjoner:

NVIDIA® Parker SOC

CPU: 2 Denver 2.0 64-bitkjerner + 4 ARM Cortex A57 64-bitkjerner (2 A57’s og 1 Denver tilgjengelig for applikasjoner)

GPU: NVIDIA Pascal, 256 CUDA-kjerner

8GB minne, 128 GB lagring

Dette er en av Magic Leaps egne presentasjoner: