Equinor ansetter gamere til å ferdigstille oljeplattformer

Hvis du kan utvikle dataspill, åpner det seg nå nye karrieremuligheter i Norges største energiselskap. Vi har besøkt spesialteamet som utforsker helt nye arbeidsmetoder for industrien.

Equinors Forskningssenter på Rotvoll i Trondheim. Foto: Eirik Helland Urke

Da Equinor (den gang Statoil) bestemte seg for å satse friske milliarder på digitalisering i 2016, ble de ansatte utfordret på hva det skulle innebære.

Kjell Inge Skjønberg ved utviklingskontoret i Trondheim hadde i høyeste grad en digital jobb allerede, så han bestemte seg for å ta utfordringen et steg videre.

Skjønberg hadde akkurat sett AR-brillene Hololens lansert i USA, og ville se nærmere på hvordan teknologien kunne gi verdi for selskapet. AR (augmented reality) gjør det mulig å vise digitale modeller i samspill med den fysiske virkeligheten.

– Jeg er Mr. Hololens

Prosjektet viste seg snart å bli viktig for Equinor. I september 2017 skrev Åshild Hanne Larsen, CIO og SVP IT i Equinor, et innlegg på LinkedIn der hun hyllet en av selskapets ansatte for å gå foran og få gjennomslag for den nye teknologien. Han blir bare kalt «Mr. Hololens».

– Ja, jeg kan vel like godt avsløre det. Det er jeg som er Mr. Hololens, sier Kjell Inge Skjønberg.

Han er ikke helt fornøyd med tilnavnet, fordi det ikke er plattformnøytralt. Hva når det kommer en ny teknologi? Han smiler likevel tankefullt når vi nevner de kommende AR-brillene fra Magic Leap, og foreslår «Mr. Magic» som nytt tilnavn.

Wow-effekt

Kjell Inge Skjønberg er kjent som Mr. Hololens i Equinor. Foto: Eirik Helland Urke

Tilbake i 2016 fikk Skjønberg klarsignal til å kjøpe et sett med Hololens-briller og teste ut. Det var i seg selv en lang historie, men via et amerikansk kredittkort og Houston-avdelingen klarte han til slutt å få de første brillene levert til kontoret på Rotvoll utenfor Trondheim en sommerkveld i 2016.

Han skulle ut på reise dagen etterpå, men ble likevel sittende utover natta for å installere og teste ut det nye systemet. Morgenen etter var han overbevist.

– Det var en wow-effekt med det samme, konstaterer Kjell Inge Skjønberg.

Bygger plattformer med AR

Tre måneder og en hackaton senere var det første prosjektteamet i Equinor etablert, med fire personer.

Oppdraget var å finne ut hvordan teknologien kan gi gevinster på tvers av selskapet. Den første ideen var å erstatte den såkalte CAVE-teknologien, som er en etablert og kostbar teknologi for 3D-visualisering.

Mange reiser kunne også spares. Men de så raskt at det var enda flere penger å spare på et annet område: Ved å hjelpe til i ferdigstillelsen av plattformer under bygging.

Marianne Slørdahl i Bouvet jobber som QA og testansvarlig i VR/AR-teamet. Foto: Eirik Helland Urke

Prosjektgruppa festet blikket på Mariner A, en installasjon på britisk sektor som var under bygging i Sør-Korea. I samarbeid med gaming-interesserte koreanere ble de første testene gjort svært tidlig, og under tre måneder etter oppstart ble systemet tatt i bruk for første gang.

En av de største utfordringene var å overføre de eksisterende 3D-modellene av plattformene til noe som kunne brukes effektivt på en AR-brille med begrenset datakraft. Nøkkelen var å ta ned detaljnivået til minstenivået som var nødvendig for å gjøre oppgavene.

Sparer mye tid

Og oppgavene var flere. Såkalt commissioning innebærer å følge hvert enkelt rør som er bygget gjennom anlegget, og sørge for at alt er montert riktig. Mange andre kontrolloppgaver går ut på å verifisere om anleggets enkelte bestanddeler er riktig montert. Veldig mye tid går med til å finne fram i de komplekse konstruksjonene.

Med Hololens-brillene blir de aktuelle rørene i anlegget lyst opp, slik at man finner dem umiddelbart og har kontroll på hvor de går - også gjennom vegger. Metoden sparer mye tid i anleggene.

Dataspill-inspirert

VR/AR-teamet bruker spillmotoren Unity for å lage systemer som blant annet forenkler plattformbygging. Foto: Eirik Helland Urke

Teamet henter mye inspirasjon fra dataspill, og har egne eksperter på interaksjonsdesign. Det skal gjøre systemene enkle å bruke, uten for mye opplæring. For eksempel kan lysende fotspor på bakken vise hvor du skal gå for å finne fram dit du skal.

– Det er snakk om å bruke minutter der man før brukte timer. Vi ser også at antallet gjenstående feil på anlegget under overfarten er drastisk redusert. Det er klart at innsparingspotensialet er betydelig, sier Skjønberg.

Oppdager feil tidligere

Det viser seg nemlig at feil nå blir oppdaget mye tidligere i byggeprosessen. Det blir fort veldig dyrt hvis man må utsette sjøtransport, fly inn eksperter eller gjøre endringer offshore.

I Sør-Korea har de raske tilbakemeldingene på feil blitt lagt merke til hos Samsung-verftet, som på sin side har jobbet mer effektivt for å fikse dem.

Suksessen har gjort at spillmetodikken på kort tid er overført til rundt 15 av Equinors anlegg verden rundt, blant annet i Stord og Haugesund. Det har vært i omfattende bruk på Johan Sverdrup-prosjektet. Dette er ikke lenger et test-prosjekt, men en integrert del av produksjonen.

Samtidig har det ene settet med Hololens-briller er blitt til over 50. Dermed har Equinor også blitt en betydelig kunde for dette systemet hos Microsoft, og har etter hvert fått direkte kontakt med teamet som utvikler det.

Trenger sertifisering

Johan Sverdrup er blant prosjektene som har tatt i bruk AR-teknologi i ferdigstillelsen. Foto: Equinor

Selv om dagens Hololens-briller faktisk er godkjent som vernebriller, mangler det sertifiseringer for industriell bruk. Det er et veldig tydelig innspill som de har sendt tilbake til Microsoft, med tanke på fremtidige modeller.

– Den manglende sertifiseringen er en stor ulempe i vår virksomhet. Når det er på plass, vil vi kunne rulle dette ut i en helt annen skala enn i dag, sier Kjell Inge Skjønberg til TU.

VR/AR-teamet hans på Rotvoll i Trondheim består nå av 14 personer, og de utvider stadig. Spesielt har de vært på jakt etter gaming-kompetanse, som har manglet i organisasjonen hittil.

Utvikler som dataspill

Å utvikle disse systemene for AR og VR (virtual reality) har nemlig betydelige likhetstrekk med å utvikle dataspill. Faktisk er programvaren og rammeverket akkurat det samme, spillmotoren Unity. Her hentes modellene inn og tilpasses nye visningsenheter.

Programvaren som nå utvikles skal støtte et bredt antall plattformer, ikke bare Hololens. iPad-er, mobiltelefoner og vanlige datamaskiner skal kunne bruke det samme systemet.

Teamet er også involvert i Digital Tvilling-prosjektet, som skal sørge for at det finnes en digital versjon av alle Equinors installasjoner. Etter hvert skal de i større grad kunne bruke sanntidsdata fra sensorer på det fysiske anlegget.