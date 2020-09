Nå er Volkswagens el-SUV lansert: leveres i januar

I mars presenterte Volkswagen sin første elektriske SUV, ID.4. Rekkevidden ble da oppgitt til inntil 500 km WLTP-rekkevidde. Den blir bekreftet under presentasjonen i dag. De to modellene som nå blir tilgjengelige, vil få et batteri på 77 kWh netto og med en rekkevidde på inntil 496 km for ID.4 og inntil 487 km for ID.4 Max.

ID.4 kommer med varmepumpe og blir tilgjengelig med tilhengerfeste. Motoreffekten er på 204 hk (150 kw). ID.4 skal kunne hurtiglades inntil 125 kW.

Firehjulstrekk kommer ikke nå

Senere vil det komme en modell med rekkevidde på inntil 520 km, lover Volkswagen i dag. Begge lanseringsmodellene er begrenset til et totalt antall på 27 000 biler. Når de er utsolgt, vil de bli etterfulgt av ferdigspesifiserte modeller, opplyser produsenten.

Tidlig var det antatt at bilen ville komme med firehjulstrekk. I presentasjonen på VWs norske nettsider blir det imidlertid bare presentert modell med bakhjulstrekk. Batteripakken sitter mellom akslingene, mens elmotoren sitter på bakakslingen. Dette gir en vektfordeling på tilnærmet 50/50, ifølge Volkswagen.

Firehjulstrekkeren vil først bli tilgjengelig rundt seks måneder etter de første modellene som nå lanseres.

ID.3 topper salgslistene

I september har VWs ID.3 i sin første måned inntatt toppen av utleveringslistene for elbiler. Godt over 1.200 eksemplarer er nå registrert, ifølge nettstedet elbilstatistikk.no.

Om bare fire måneder skal altså den nye modellen være klar for levering til kundene, ifølge Volkswagen.

– Norge har vært et svært viktig marked for Volkswagens elektriske biler. Erfaringer fra Norge er brukt i utviklingen av ID.-modellene, og vi har vært involvert i samarbeidet med fabrikken på en helt annen måte enn noe gang tidligere, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen i Norge.

En gimmick er at noen av felgene på bilen får navn etter norske steder.

Både ID.3 og ID.4 blir produsert med en karbonnøytral verdikjede. Produksjonen av batteriene blir gjort med elektrisitet fra fornybare kilder, ifølge Volkswagen.

Ifølge Volkswagen får de to variantene en lengde på 4584 millimeter. ID.4 blir 1852 millimeter bred og 1612 millimeter høy. For to uker siden ble Skoda Enyaq presentert, som er bygget på samme plattform. ID.4 blir marginalt kortere, smalere og lavere enn Enyaq.

Produseres i Zwickau

Volkswagen har fått mye omtale for arbeidet med å prøve å hente inn Teslas forsprang innen elbilteknologi. ID.4 skal produseres i Zwickau, som nå kun leverer elbiler. Ambisjonen er at dette skal bli Europas største elbilfabrikk. I en rapport presentert tidligere i år, avanserer Volkswagen til 2. plass på målt innovasjon blant ulike bilprodusenter, bare slått av Tesla.

Men Volkswagen har også støtt på problemer, og i sommer måtte programvaresjefen gå etter bare to uker i stillingen. Selskapet jobber for å utvikle et felles operativsystem for Volkswagen-gruppens biler, på samme måte som Tesla gjør det.