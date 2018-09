Nå er Hydro-avtalene om erstatning for Alunorte-utslippet klare

Avtalene omfatter en teknisk avtale signert av Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A, Norsk Hydro do Brasil Ltda., Ministério Público Federal (MPF), Pará Ministério Público (MPPA) og delstatsregjeringen i Pará, representert ved det regionale miljødirektoratet SEMAS, samt en sosial avtale undertegnet av Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A og delstatsregjeringen i Pará.

Tiltak og bøter