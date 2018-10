Nå er EU ett steg nærmere forurensingskrav til lastebiler

I 2025 skal CO2-utslippet fra nye lastebiler i Europa være 20 prosent lavere enn i 2019. I 2030 skal reduksjonen være 35 prosent. Dette er resultatet av forhandlinger i EU-parlamentets miljøutvalg, som ble avsluttet torsdag.

Forslaget ble vedtatt med 47 stemmer mot seks, og avtalen vil være den første av sitt slag som setter CO2-standarder for lastebiler i EU. Men det er likevel et stykke igjen før avtalen er endelig vedtatt – i første omgang skal forslaget videre til avstemning i EU-parlamentet.

Lastebilene står for tiden for omkring en firedel av utslippene fra transportsektoren i EU, og seks prosent av EUs totale CO2-forurensing.

«Dagens flertall gjør veienes store forurensingssyndere mer ansvarlige for å beskytte klimaet,» sier parlamentsmedlemmet Bas Eickhout til Euractiv. Han har ledet forhandlingene i parlamentet.

Miljøutvalget vedtok dessuten et mål for at produsenter i 2025 skal selge flere null- og lavutslippslastebiler. Denne andelen skal i 2025 være 5 prosent av flåten og 20 prosent i 2030.

Mer ambisiøst

Miljøutvalget har med dagens avtale hevet ambisjonsnivået for CO2-reduksjonene i forhold til EU-kommisjonens opprinnelige forslag. I vår het det fra kommisjonen at CO2-utslippene for nye lastebiler skulle reduseres med 15 prosent i 2025 og 30 prosent i 2030.

Ifølge miljøgruppen Transport & Environment vil skjerpede krav til lastebilenes forurensing innebære at produsentene kommer til å utvikle mer drivstoffeffektive kjøretøy. Dette vil hjelpe EU med å redusere utslippene av drivhusgasser, og samtidig vil lastebileierne få økonomiske fordeler av nye CO2-krav til kjøretøyene. Dette fordi eierne vil kunne spare inn omkring 350.000 norske kroner i drivstofforbruk i løpet av de første fem årene av bilens levetid.

Tidligere denne måneden har Ministerrådet i EU vedtatt en avtale om å redusere personbilenes CO2-utslipp med 35 prosent fram mot 2030.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.