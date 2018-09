Oslo-byrådet snur – avlyser ekstraavgift for lastebiler

NRK skriver at byrådet har besluttet å utsette avgiften på ubestemt tid.

– Dette er en gledens dag for oss, sier regionsjef Johan Kristian Bjerke i Norges Lastebileierforbund i Oslo, Akershus og Østfold.

Han har lenge jobbet for å slippe avgiften, som skulle gjelde for lastebiler uten den mest moderne renseteknologien (Euro 6) – og som skulle komme på toppen av takstene i bomringen. Ekstragebyrene skulle vært innført i fjor, men ble utsatt i ett år for å gi lastebilnæringen mer tid til å omstille seg. Nå er de langt på vei skrinlagt.

– Vi trenger ikke å innføre lavutslippssoner nå. Oslo-lufta har blitt bedre, og vi ser at politikken vår fungerer ved at for eksempel bomringen har veldig stor effekt, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

Ifølge ferske tall fra Fjellinjen har 43 prosent av alle tunge kjøretøy som passerer bomringen den moderne Euro 6-teknologien.