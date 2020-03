Nå åpnes verdens første veistrekning med induktiv lading av elbil

I starten av mars åpnes verdens første veistrekning for induktiv lading av elbil.

Teststrekningen gjennomføres av svenske Trafikverket på Gotland, og omfatter en halv kilometer vei mellom Visby og Visby lufthavn. Ruta vil testes av en tung lastebil og en flybuss, og skal testes frem til våren 2022.

Den er med det verdens første omfattende test av induktiv lading på offentlig vei, skriver Våreveger.

Konkurransedyktig løsning

Prosjektet har fått navn Smartroad Gotland, og gjennomføres med teknologi utviklet av det israelske selskapet Electron AS.

– Vi vil vise at systemet vårt er svært konkurransedyktig og at det til og med kan være billigere enn strømoverføring via fast forbindelse, sier Stefan Tongur, forretningsutvikler for Electron til Våreveger.

Strekningen ligger mellom Visby og Visby lufthavn på den svenske øya Gotland. Foto: Elektron AS

Tidligere rapporter har vist at induktiv lading har et betydelig høyere kostnadsnivå enn andre ladeløsninger i infrastrukturen.

Årsaken til at denne løsningen skal kunne konkurrere på pris, er ifølge produsenten at den i utgangspunktet er tenkt å bygges i stor skala, i motsetning til tidligere induksjonsladingssystemer.

– I tillegg er teknologien enkel å produsere, og krever ingen større inngrep i kjørebanen under installasjon, forteller Tongur.

En helt vanlig vei

Systemet fungerer ved at mottakere under kjøretøyene henter strøm fra kobberspoler innebygget i gummimatter under asfalten.

Siden gummimattene ligger noen centimeter under asfalten vil kjørebanen se ut som en helt vanlig vei.

Tongur forteller at løsningen har en virkningsgrad på mellom 87 og 92 prosent og at avstanden fra mottakerne til kobberspolene kan være opptil 24 centimeter.

Siden teknologien gir avstand mellom kraftkilden og kjøretøyet skal den ikke bli påvirket av verken snø, is, grus eller småstein i veibanen.

Saken fortsetter under videoen.

Flere pilotprosjekter

Induktiv lading er bare en av flere ulike typer elektriske veier som testes i Sverige.

Den første teststrekningen i Sverige ble startet i 2016. Her testet Trafikverket lading via kjøreledning i luften over to kilometer av motorveien på E16.

I 2018 åpnet den andre teststrekningen i Arlanda. Her ble en 800 volt strømførende skinne frest ned i veien. Ved hjelp av en elektrisk arm under kjøretøyene ble lastebilene så ladet ved hjelp av magneter.

Både tredje og fjerde strekning åpnes i år.

De første 50 meterne av Smartroad Gotland åpner som sagt i disse dager, og i mai 2020 planlegges åpningen av Evolusjonsvegen. På lik linje med i Arlanda skal det her testes ledningsteknologi, hvor strøm fra en aluminiumsskinne freses ned i asfalten. Løsningen skal i første omgang testes på bybusser, men kan også fungere på tunge kjøretøy og privatbiler.

Forbereder permanent løsning

Resultatene fra disse pilotene skal etter planen resultere i verdens første permanente elektriske vei.

Trafikverket har valgt ut to aktuelle strekninger, og jobber for tiden med å bestemme seg for om de skal velge E20 mellom Örebro og Hallsberg eller vei 73 mellom Nynäshamn og Västerhaninge.

Sammen med Tyskland og Frankrike er Sverige det europeiske landet som har kommet lengst når det kommer til testing av elektriske veier.

I Norge har arbeidet med elektrifisering av veitrafikk hatt et litt annet fokus, og dreid seg om elbilgoder, tilskudd til elektriske varebiler og ladeinfrastruktur til disse langs veinettet.