Nå åpner USAs første databrikke-fabrikk for silisiumkarbid – satser på luksus-elbiler

– Det er et lite sted langt, langt borte som heter Silicon Valley. Har dere hørt om det? Vel, det er litt overvurdert. Jeg er glad for å være den første til å ønske dere velkommen til Silicon Carbide Valley (silisiumkarbiddalen), sa guvernør Kathy Hochul under åpningen av den knapt 5900 kvadratmeter store fabrikken i delstaten New York.

Fabrikken lager 200 millimeter silisiumkarbid-databrikker (SiC) og er ifølge eierne, Wolfspeed, først i verden med å få dette i produksjon, skriver teknologinettstedet Nikkei.

SiC-chipen er et alternativ til de vanlige silisium-brikkene, men er mer energieffektive. Det gjør dem attraktive til framstilling av elbiler, og det er også her Wolfspeed har fokuset sitt.

Fabrikken har allerede inngått samarbeidsavtaler med flere elbilprodusenter, blant andre General Motors, kinesiske Yutong Group og Lucid Motors, som produserer elbiler i luksussegmentet.

– Blir en viktig teknologi

– Etter hvert som verden heller mer mot en fullstendig elektrisk framtid for transport, blir silisiumkarbid en viktig teknologi, sier Lucid Motors' tekniske sjef Eric Bach til Nikkei.

– Det tillater overlegen rekkevidde og ladetid.

Stor halvlederproduksjon fra før

Fabrikken har i alt kostet én milliard dollar, omtrent 9,5 milliarder kroner. Halvparten er subsidier fra delstaten, som håper det kan utvide halvleder-produksjonen der. Ifølge guvernør Kathy Hochul genererer produksjonen av databrikker i New York allerede seks milliarder dollar hvert år og sysselsetter over 34.000 personer.

Akkurat nå diskuteres den amerikanske utgaven av EU-loven Chips Act, som skal ta hjem produksjonen av databrikker til USA. Den amerikanske produksjonen har ifølge Nikkei falt drastisk fra 37 prosent av forbruket i USA i 1990 til 12 prosent av landets forbruk i dag.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren