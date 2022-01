Det har vært store forventinger til danske Henrik Fisker og hans kommende elbil. På CES i Las Vegas fikk vi se et par prototyper.

– Jeg har vært veldig lenge i bilbransjen som designer. I Europa sto jeg for designet av BMW Z8 og Aston Martin Vantage og DB. Nå har jeg vært i USA siden 2003 og nå lanserer vi en ny elbil under eget merke, sier Fisker på dansk, krydret med litt engelsk til TU der vi sitter i forsetet på en av bilene.

Helt egen

Det gikk lenge et rykte om at han ville bygge bilen på Volkswagens elbilplattform, men det avviser han.

– Vi måtte lage en helt egen plattform for å kunne realisere de ideene vi har. Derfor kommer bilen i tre utgaver. Den billigste får en rekkevidde på 372 kilometer og er basert på LFP-batterier, sier han.

Den billigste har en motor foran, mens de to andre vil få to motorer og firehjulstrekk. Én vil ha en rekkevidde på 510 km, mens den heftigste modellen vil være oppgitt til 625 km. Han vil ikke oppgi størrelsen på batteriene, men understreker at de to største pakkene, som vil være basert på NMC-teknologi fra CATL, vil klare det de er oppgitt til. Om det holder stikk i vinter-Norge er kanskje litt optimistisk.

Fisker bekrefter at bilen vil ha kraftelektronikk basert på silisiumkarbid og varmepumpe. Begge vil øke virkningsgraden.

Henrik Fisker er opptatt av design, Slik som at ryggputene er laget av et formbart stoff uten sømmer. Foto: Odd Richard Valmot

Torque vectoring

Bilene vil bli utstyrt med et avansert system for såkalt torque vectoring. Det vi si at kraften kan dirigeres til det hjulet som trenger den i løpet av millisekunder.

– Jeg kan love deg at det føles nesten som å bryte fysiske lover når dette systemet er i drift. Det er perfekt for framkommelighet på snø og is, sier Fisker.

Helt ny verden

– Jeg har jobbet lenge i den tradisjonelle bilindustrien og den er i ferd med å gå ut på dato. Typisk tar det fire til fem år å bygge en bil og det er veldig vanskelig å bygge inn innovasjon som skjer å veien. Jeg har ikke kunnet bygget på denne måten. Da hadde vi f.eks. ikke kunnet ta i bruk de digitale radarsensorene som vi nå bygger inn. Det er en helt ny type radar som ikke blendes av snø og regn slik andre radarer gjør. Valget av batteriteknologi, som endrer seg hele tiden, er også viktig for å få med de siste framskrittene, sier han.

Bagasjerommet er ikke så stor når man ikke legger ned setene. Foto: Odd Richard Valmot

At Henrik Fisker i utgangspunktet er designer kommer til utrykk på mange steder i bilen. Han er ikke tilhenger av at alt skal være skjermbasert, selv om det er en stor skjerm i midten. Men i stedet for at alt foregår på skjermen har bilen en del fysiske knapper.

Skjermen er normalt i stående stiling, men når man lader kan man dreie den i landskapsmodus og se på TV.

Bilen har som Tesla et stort glasstak, men dette kan trekkes tilbake slik at man får mer kabrioletfølelse. Det er også mulig å få gjennomsiktige solceller på glasstaket.

Slike solceller vil gi bilen en lading som tilsvarer seks til syv kilometer om dagen, sier han.

Selger godt

Fisker har allerede noen titusen forhåndsbestillinger selv om salget så vidt har startet. Åtte prosent av dem kommer fra Europa og to prosent fra Norge.

Bilen skal bygges i Østerrike hos Magna Steyr.