MovieMasks AR-løsning gjør pappfigurer om til 3D-bilder

To smarte sivilingeniørstudenter fra NTNU fikk en glup idé og startet bedriften MovieMask. Nå er de seks ansatte i Forskningsparken i Oslo og har solgt 12.000 filmmasker. Den opprinnelige ideen var å lage en maske til mobilen, og la brukerne se innhold på det som via den unike optikken så ut som en 100 tommers TV. Mens andre gikk for VR i 3D, mente de at potensialet i 2D med dagens høyoppløste mobiler ikke var utnyttet.

MagiMask gir superenkel AR, slik at du for eksempel kan vise fram et hjerte.

Nå slipper de en ny utgave av masken. Denne gangen med hull i. I tillegg får man noen enkle pappfigurer og en pappterning. Vi sitter i studio og lar oss imponere. Terningen foran mobilens kamera blir nemlig til et hjerte gjengitt i 3D.

Vi snakker med medgründer Harald Mannheim og NTNU-student og AR-utvikler Maria Nylund om de nye mulighetene som superbillig AR tilbyr.

