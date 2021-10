Montel: Englandskabelen har tjent inn 130 millioner på en uke

Fredag i forrige uke åpnet den nye kraftkabelen mellom Norge og England, North Sea Link. Allerede har den tjent inn over 130 millioner kroner, ifølge beregninger Montel har gjort basert på tall fra Nord Pool.

Inntektene går til Statnett og National Grid som eier kabelen sammen. Dette skjer selv om kabelen foreløpig bare kjører på halv kapasitet (712 MW). Grunnen er store prisforskjeller mellom Sør-Norge og Storbritannia.

Allerede den første dagen ble flaskehalsinntektene over én million euro. Summen for hele uken er cirka 13 millioner euro, omtrent 130 millioner kroner.

Tjener 2,5 millioner kroner på en time

På grunn av gassmangel opplever Storbritannia nå ekstremt høye kraftpriser. I kveld mellom klokken 20 og 21 vil prisen i Storbritannia bli hele 470,53 EUR/MWh, mens prisauksjonen for NSL-kabelen ga en pris på 117,45 EUR/MWh.

I denne timen skal det gå 712 MW med kraft, noe som gir nær 2,5 millioner kroner i flaskehalsinntekter, skriver Montel.

Montel gjør et regneeksempel hvor de legger til grunn at disse flaskehalsinntektene holder seg, og at det eksporteres på full kapasitet (1.400 MW) i et helt år. Da vil den nye kabelen tjene inn nesten 12,5 milliarder kroner i året.

Kabelen kostet litt under 16 milliarder kroner å bygge, og vil dermed være nedbetalt på under halvannet år.

10-12 TWh i året

De ser også på neste år, og tar da utgangspunkt årskontraktene for 2022 i det britiske og nordiske markedet. Men full eksport hele tiden vil kabelen da kunne gi 15,8 milliarder kroner i inntekter neste år.

Årskontraktene tilsier en pris på 191 EUR/MWh i Storbritannia og 61 EUR/MWh i Sør-Norge.

Selv om prisbildet tilsier full eksport, vil flyten trolig gå motsatt vei når det blåser mye i England. Man må også regne med at kabelen må stenges for vedlikehold i perioder, skriver Montel.

Analytikere har tidligere sagt til Montel at de ser for seg en eksport på cirka 10 TWh årlig fra Norge til England. Maks eksport er 12,3 TWh i året.

Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett vil ikke si hvor store inntekter kabelen har gitt til nå, men sier at det ikke er noen overraskelse at «handelsinntektene er i den størrelsesorden».

Flaskehalsinntekter brukes til å redusere nettleia i Norge.