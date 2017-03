Milliardoppdrag til Kværner: 3000 årsverk i arbeid for å oppgradere Njord A-plattformen

Statoil har tildelt Kværner en totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattformen.

Avtalen har en estimert verdi på rundt fem milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3000 årsverk, melder Kværner i en pressemelding fredag morgen.

Kontrakten innebærer en full oppgradering av skrog og plattformdekk, et prosjekt som skal sette Njord i stand til å kunne produsere olje og gass i flere tiår fremover.

– En av de viktigste kontraktene i år

– Dette er en av de viktigste kontraktene i markedet dette året. Vi er stolte av den tilliten Statoil viser oss ved å gi Kværner oppdraget med å oppgradere Njord A for nye tiår med produksjon, sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan, i meldingen.

Den nye totalkontrakten begynte med at Statoil og Kværner den 1. april 2016 inngikk en rammeavtale for oppgradering av plattformen.

Njord Future, som prosjektet heter, er nybrottsarbeid i den forstand at det er en produksjonsplattform på norsk sokkel som tas til land for oppgradering etter å ha vært i drift fra 1997.

– Selv om vi kjenner Njord-plattformen godt fra da vi bygget den, er dette et litt utypisk prosjekt, ved at det er en oppgraderingsjobb som innebærer fjerning av gammelt utstyr og materiell, parallelt med at vi skal fabrikkere og installere nytt. Kværner har lang erfaring med å gjennomføre både nybygg- og demoleringsprosjekter. Det er en kompetanse vi regner med å få utnyttet til fulle i dette prosjektet, sier Haugan.

Oppdraget vil utgjøre rundt 3000 årsverk, hovedsakelig i Kværner og Aker Solutions, som leverer prosjekteringen.

Stord og Bergen

Prosjektet vil ha størstedelen av aktiviteten hos Kværner på Stord og Aker Solutions i Bergen.

– Vi forventer en svært høy andel norsk verdiskaping i prosjektet, trolig over 95 prosent. Med unntak av noe innkjøp, så ligger dette an til å bli et så godt som helnorsk prosjekt, som gir stor aktivitet i Hordaland og andre steder på Vestlandet som har vært rammet av oljekrisen de siste årene, sier Haugan.

Njord-plattformen er planlagt levert våren 2020. Kværner har opsjon på oppkoblingen offshore når Njord A er tilbake på feltet.

Njord A ble opprinnelig levert av nåværende Kværner i september 1997. Dekket ble fabrikkert og sammenstilt på Stord, mens Verdal leverte skroget.

Rammeavtalen med Statoil er basert på en prosjektgjennomføringsplan, hvor Statoil har opsjon på å igangsette prosjektets ulike faser.

Kværner har siden signering av rammeavtalen blitt tildelt opsjoner på tidligfase-engineering (FEED), landligge ved verftet og en såkalt «pre-EPC» fase, til en samlet verdi av rundt 500 millioner kroner. Med dagens tildeling, erklærer Statoil hovedopsjonen i avtalen fra april i fjor.

330 Aker Solutions-ansatte

Også Aker Solutions får sin del av kaken. Selskapet skal levere design engineering for oppgraderingen av plattformen. Kontrakten har en verdi på omkring én milliard kroner.

Selskapet vil være underleverandør til Kværner.

Det er Aker Solutions i Bergen som vil stå for ingeniørarbeidet, med støtte fra Oslo-avdelingen, og vil jobbe som en integrert del av teamet med Kværner.

Arbeidet med plattformen har alt begynt, og på det meste vil det gi arbeid til rundt 330 ansatte i Aker Solutions.